13 марта 2026 в 14:19

Несколько крыш обрушились в Прикамье из-за снежных масс

Фото: perm.sledcom.ru
В Пермском крае из-за снежных масс обрушились несколько крыш домов, пишет perm.aif.ru со ссылкой на СК России. По фактам обрушения кровель в трех муниципалитетах региона возбудили уголовные дела. Происшествия произошли в течение двух дней.

Сначала рухнула скатная крыша двухэтажного жилого дома в селе Черновское Большесосновского округа. ЧП на улице 1 Мая обошлось без пострадавших. Капитальный ремонт кровли был запланирован еще на 2024 год, однако его перенесли. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Затем обрушение крыши произошло в Александровке на улице Кирова. Пострадавших в результате происшествия нет. Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Похожее происшествие случилось и на улице Нефтяников в Индустриальном районе Перми. По предварительным данным, жертвы отсутствуют. Уголовное дело там возбудили по аналогичной статье.

Ранее в Казани из-за снегопадов обрушилась крыша четырехэтажного дома. Речь идет о здании, построенном в 1963 году. При происшествии никто не пострадал. На месте работают представители управляющей компании.

