13 марта 2026 в 15:40

Политолог объяснил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера

Политолог Перенджиев: Трамп манипулирует Стармером для реализации коварных целей

Дональд Трамп и Кир Стармер Дональд Трамп и Кир Стармер Фото: Pool/i-Images/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп манипулирует британским премьером Киром Стармером для достижения коварных целей в глобальной политике, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. При этом, по его словам, публичная критика со стороны американского лидера не внесет раздора в отношения между Штатами и Великобританией.

Тот факт, что Стармер изначально отказал Трампу использовать британские базы для проведения операций на Ближнем Востоке, не приведет к серьезному конфликту двух политиков и двух государств. Но Трамп критикует премьера Британии не просто так. Здесь система такого политико-психологического воздействия на своих партнеров по западному миру. Президент США использует манипуляции исключительно в целях своего глобального доминирования в мире. Не удивлюсь, если теперь британцы не просто предоставят Штатам все свои военные базы, но еще и новое оружие подкинут для атак на Иран, — высказался Перенджиев.

Он подчеркнул, что критика в адрес Стармера служит «публичной поркой», чтобы тот впредь не осмеливался перечить Трампу. Так, по словам политолога, американский лидер стремится предупредить западных политиков о суровом наказании, если кто-то будет ему возражать.

США действительно имеют серьезные рычаги влияния на европейские государства и ряд других. И Стармер, кажется, уже это понял и стал явным примером того, как надо слушаться «папочку». Кстати, здесь вспоминаются слова нашего уважаемого Владимира Владимировича Путина, который называл всех остальных представителей западного мира по отношению к американскому президенту «подсвинками». Так что в этом отношении надо признать Трампа весьма искусным политическим манипулятором, — резюмировал Перенджиев.

Ранее Трамп публично отказался от помощи Великобритании в операции против Ирана. В присутствии других лидеров G7 он сказал Стармеру, что сейчас уже поздно оказывать поддержку. Речь идет об отказе Лондона предоставить Вашингтону доступ к своим военным базам для атак на Иран.

