«Необразованные и чмошные»: Кушанашвили раскритиковал современную молодежь

Известный шоумен Отар Кушанашвили в шоу певицы Натальи Подольской «Ваша Наташа» назвал современных молодых людей необразованными и раскритиковал их внешний вид. Он также заявил, что блогеры представляют угрозу для будущего страны, а новое поколение нуждается в «настоящих» родителях.

Я страшнее зла назвать не могу. Те, кого ты упомянула, они не нужны папе и маме. Это страшнее, чем атомное оружие. Эти люди разрушат страну, потому что они не могут ни одну мысль довести до логического завершения. То, что я вижу вокруг себя, 90% молодых людей нуждаются в папах и мамах настоящих. Я вижу только необразованных, плохо выглядящих, каких-то чмошных, склизких, — прокомментировал Кушанашвили.

Ранее шоумен выразил свое мнение о блогерше Лерчек (Валерии Чекалиной), у которой диагностировали рак сразу после родов. Кушанашвили, сам переживший две клинические смерти из-за онкологии, призвал проявить милосердие и остановить судебное разбирательство, чтобы дать Чекалиной возможность сосредоточиться на лечении. Журналист обратился к тем, от кого зависит принятие решения, с просьбой дать возможность блогеру сосредоточиться на борьбе с болезнью.