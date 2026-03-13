13 марта 2026 в 17:59

Украинское посольство в Венгрии «украсили» свиной головой

В Будапеште неизвестные оставили свиную голову у посольства Украины

Посольство Украины в Венгрии Посольство Украины в Венгрии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Неизвестные принесли отрубленную свиную голову ко входу в посольство Украины в Будапеште, сообщает Telegram-канал «Украина.ру». Официальные комментарии от правоохранительных органов Венгрии по данному факту пока не поступали.

Местные активисты и политические силы также не делали заявлений относительно случившегося. При этом в венгерских социальных сетях предполагают, что данный акт может быть связан с обострением двусторонних отношений. Напряженность между Будапештом и Киевом усилилась на фоне недавних угроз президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

До этого глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Киев лжет о невозможности быстро восстановить нефтепровод «Дружба». По его словам, Украина сама же и устраивает атаки на этот объект. Он подчеркнул, что украинские власти нарушили свои юридические обязательства, взятые в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Украина с 27 января прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». В ответ Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС для Киева на €90 млрд.

