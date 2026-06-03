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03 июня 2026 в 20:31

Шойгу сравнил потери Армении от сокращения турпотока из РФ с грантами ЕС

Шойгу: ЕС не сможет компенсировать потери Армении от сокращения турпотока из РФ

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Потери Армении от сокращения туристического потока из России могут в конечном счете составить до $1,5 млрд (110 млрд рублей), заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, которые передает пресс-служба СБ РФ, небольшие суммы, выделяемые Евросоюзом на выгодные ему проекты, не смогут компенсировать эти издержки.

Евросоюз может выделять небольшие суммы на выгодные ему проекты — например, €1,5 млн (127 млн рублей. — NEWS.ru) на развитие так называемых независимых медиа, то есть на собственную пропаганду. Или, например, €2,2 млн (187 млн рублей. — NEWS.ru) на поддержку либерализации визового режима, что явно не компенсирует потери от сокращения туризма из России, которые могут составить до $1,5 млрд, — говорится в комментарии.

Ранее секретарь Совбеза РФ рассказал, что цены на газ для Армении могут вырасти в три-четыре раза. Шойгу также отметил, что Европейский союз не готов брать на себя реальные траты, чтобы покрыть разницу в стоимости энергоносителей для Еревана.

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