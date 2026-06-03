Зверский удар ВСУ по автобусу, немцы потеряли €5,4 млрд на газе: что дальше

Зверский удар ВСУ по автобусу, немцы потеряли €5,4 млрд на газе: что дальше

Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США, раскрыто, сколько переплатили немецкие семьи на счетах за свет и газ, ВСУ атаковали рейсовый автобус с пассажирами в Енакиево ДНР — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

На США хотят натравить 32 млн стерилизованных комаров?

Американская компания Google запросила у правительства США разрешение на выпуск до 32 млн стерилизованных комаров в Калифорнии и Флориде. Цель проекта — сократить популяцию насекомых, переносящих денге, вирус Зика, лихорадку Западного Нила, чикунгунью и малярию.

В основе метода лежит заражение самцов природной бактерией Wolbachia. Они не кусают людей, а после спаривания с дикими самками их яйца не вылупляются, что ведет к постепенному сокращению популяции. Для автоматизации процесса Google применяет анализ данных, датчики и компьютерное зрение на базе искусственного интеллекта, чтобы выращивать, сортировать и выпускать только самцов в нужных местах и количествах.

Тем временем в селе Малая Шелковка Егорьевского района Алтайского края местные жители забили тревогу из-за массового нашествия комаров. Пребывание на улице стало практически невозможным, так как насекомые облепляют людей с ног до головы. Та же участь постигает рогатый скот, которому негде укрыться от роя.

В Курской области зафиксировали случай заражения дирофиляриозом — паразитарной инфекцией, которая передается через укусы комаров. Роспотребнадзор призвал соблюдать меры профилактики в период активности насекомых. По информации ведомства, в России ежегодно выявляют единичные случаи этого заболевания.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инкубационный период длительный, паразит развивается в подкожной клетчатке, на слизистых или в конъюнктиве глаза и способен перемещаться под кожей со скоростью до 10–30 см в сутки. Извлечь его можно только хирургически.

Основной источник заражения для комаров — инфицированные собаки и кошки. Эндемичные регионы — юг страны с теплым и влажным климатом (Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край, Севастополь), а также ряд других областей, включая Воронежскую, Ивановскую, Костромскую, Орловскую, Пензенскую, Тамбовскую, Амурскую, Омскую и Мордовию.

Немцев обманули на миллиарды евро на счетах за газ и свет

Немецкие семьи за первую половину 2026 года переплатили за коммунальные услуги €5,4 млрд. Речь идет о расходах на электроэнергию и газ. По данным федерального сетевого агентства Германии, многие потребители продолжают пользоваться дорогостоящими тарифами местных поставщиков. Эксперты подсчитали, что переход на более дешевые предложения позволил бы сэкономить около €3,5 млрд на электроэнергии и еще примерно €1,9 млрд на газе.

Ранее стало известно, что закачка газа в европейские хранилища упала на 13% в мае. В том же месяце страны ЕС использовали 863 млн куб. м топлива, что на 1,5% больше, чем в тот же период 2025 года. При этом закачка газа в подземные хранилища составила 9,4 млрд кубометров и стала минимальной за два года. К концу мая ПХГ были заполнены на 40,5%, год назад этот показатель равнялся 48,3%. В итоге в подземных хранилищах газа находилось около 44,3 млрд куб. м топлива.

Кроме того, средняя стоимость газа в Европе в апреле достигла около $544 (40,6 тыс. рублей) за тысячу кубометров на фоне ближневосточного конфликта. Цена оказалась на 33% выше средних апрельских котировок 2025 года. Если 31 марта фьючерсы торговались около $596 (44,5 тыс. рублей) за тысячу кубометров, то 30 апреля закрылись на уровне $562 (42 тыс. рублей) — на 6% ниже показателя конца предыдущего месяца. Таким образом, за месяц произошло снижение на 6%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что даже если Россия прекратит поставки газа в Европу, то западные страны все равно найдут способы его приобрести. Так он ответил на вопрос, смогут ли в ЕС наладить закупки топлива при возможном прекращении поставок.

«Этого нельзя исключать, конечно. Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок <...> живет как живой организм», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Что известно о зверской атаке ВСУ на автобус в Енакиево

Рано утром 3 июня украинский дрон-камикадзе атаковал в городе Енакиево в ДНР пассажирский автобус, следовавший из Подольска Московской области в Симферополь. Огонь мгновенно охватил салон, заполнив его удушливым дымом от горящего пластика.

Погибли восемь человек, еще 11 пострадали, в том числе ребенок 2016 года рождения. Трое пассажиров получили контузии, одна пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. У нее серьезное осколочное ранение брюшной полости с повреждением кишечника и половых органов.

Представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, тела погибших еще не опознаны, эта работа продолжается.

Представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Запад будет замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус в ДНР. По ее словам, там не станут говорить об этом и не предпримут ничего, что подчеркнуло бы преступность и аморальность действий киевских властей.

«Да, они будут замалчивать. Они не будут об этом говорить. Они не будут делать ничего, что бы подчеркивало абсолютную ненормальность, аномальность, преступность и аморальность действий киевского режима», — отметила дипломат.

Президенту России Владимиру Путину уже доложили о трагедии, заявил Песков. Жители ДНР начали нести цветы к месту удара. Депутат Народного совета ДНР Петр Шимановский назвал произошедшее обычной практикой для Украины.

Сгоревший рейсовый автобус Москва — Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

«Для Украины — это обычная практика. С 2014 года они нас уничтожают, это не первые гражданские цели, которые уничтожили они. Недавно мы видели трагедию в Старобельске ЛНР. Убивают людей только за то, что мы, русские, здесь живем. Они нас просто ненавидят», — сказал Шимановский.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить производство дронов на Украине в ответ на удар ВСУ по пассажирскому автобусу. Он подчеркнул, что объемы производства БПЛА в европейской стране стремительно увеличиваются, а это создает серьезную угрозу для мирного населения.

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