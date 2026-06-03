Стало известно о состоянии некоторых пассажиров автобуса после атаки ВСУ Трое пассажиров атакованного в Енакиево автобуса получили тяжелые контузии

Трое пассажиров рейсового автобуса, атакованного ВСУ в Енакиево ДНР, получили тяжелые контузии, сообщила ТАСС главный врач горловской городской больницы № 2 Нелли Якуненко. Одна пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. У нее тяжелейшее осколочное ранение брюшной полости с повреждением кишечника и половых органов.

Три человека в лоротделении с акубаротравмой. Состояние средней степени тяжести. Но акубаротравма тяжелая. Оказана также медицинская помощь, находятся под наблюдением, — сообщила Якуненко.

Трагедия произошла ранним утром 3 июня в центре городского округа Енакиево. Рейсовый автобус Москва — Симферополь подвергся атаке, его салон выгорел полностью. Восемь человек погибли, 11 получили ранения.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить производство дронов на Украине в ответ на удар ВСУ по пассажирскому автобусу в ДНР. Он подчеркнул, что объемы производства БПЛА в европейской стране стремительно увеличиваются, а это создает серьезную угрозу для мирного населения.