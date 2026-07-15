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15 июля 2026 в 11:24

«Руки чесались»: Галич чуть не продала гостю кусок торта за миллион рублей

Ида Галич отказалась взять миллион рублей от гостя за кусок свадебного торта

Ида Галич Ида Галич Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала в социальных сетях, что не продала участнику дуэта Police in Paris кусок своего свадебного торта за миллион рублей. По словам звезды, это «многовато».

Деньги мы не взяли. Вкусный, конечно, торт. Но кусок за миллион — это многовато. Хотя трат было столько, что руки, конечно, чесались. Но мы с Олегом [Ледвичем] умеем понимать где реальность, а где пьяненький приколдэс, — написала Галич.

Ранее сообщалось, что молодожены организовали перелет для приглашенных на свадьбу, арендовав целый самолет. Гостям разослали авиабилеты вместо традиционных приглашений. Галич выбрала для торжества Северную Осетию, поскольку провела там детские годы.

Ранее Галич объясняла, что ее перемены во внешности обусловлены периодом беременности и восстановления после родов. По словам телеведущей, в это время ей необходимо было привести в порядок фигуру, здоровье и мысли. Лишь после этого она смогла вернуться к созданию ярких образов и экспериментированию со стилем.

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