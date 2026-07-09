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09 июля 2026 в 21:24

Галич удивила гостей свадьбой во Владикавказе

Ида Галич арендовала самолет для гостей на свадьбу во Владикавказе

Ида Галич Ида Галич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Блогер Ида Галич и ее жених Олег Ледвич арендовали целый самолет для доставки гостей на свадьбу во Владикавказ, следует из видео, опубликованного в социальных сетях самого Ледвича. Торжество состоится в Северной Осетии, где прошло детство невесты.

Пара подготовила для приглашенных специальные авиабилеты вместо обычных открыток. Галич неоднократно подчеркивала, что Северная Осетия занимает особое место в ее жизни и связана с семейными воспоминаниями.

Однако выбранная для торжества локация — Мидаграбинское озеро — относится к особо охраняемым природным территориям. Министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Вадим Базаев сказал, что проверка ситуации скоро завершится. По его словам, организаторам мероприятия может грозить штраф за проведение работ на земле.

Ранее Галич объясняла, что ее перемены во внешности обусловлены периодом беременности и восстановления после родов. По словам Галич, в это время ей необходимо было привести в порядок фигуру, здоровье и мысли. Лишь после этого она смогла вернуться к созданию ярких образов и экспериментированию со стилем.

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