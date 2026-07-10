«Я самая счастливая на свете»: Ида Галич рассказала о семейном положении

Блогер и телеведущая Ида Галич объявила о замужестве — ее избранником стал бизнесмен Олег Ледвич. Пара официально зарегистрировала отношения в Северной Осетии, на родине блогера, о чем она сообщила в своих социальных сетях, опубликовав соответствующий пост и фотосессию.

Я самая счастливая на свете. Вчера получила официальный документ, что Олег не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж, — написала Галич.

До этого стало известно, что пара арендовала самолет для доставки гостей на свадьбу во Владикавказ. В Северной Осетии прошло детство невесты. Галич и Ледвич начали встречаться летом 2023 года — пара познакомилась на вечеринке в Сочи. В июле 2025 года у них родилась дочь Лия.

Ранее Галич объясняла, что ее перемены во внешности обусловлены периодом беременности и восстановления после родов. По словам телеведущей, в это время ей необходимо было привести в порядок фигуру, здоровье и мысли. Лишь после этого она смогла вернуться к созданию ярких образов и экспериментированию со стилем.