Россиян предупредили об опасности при поиске работе

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15 июля 2026 в 11:20

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Доцент Щербаченко: мошенники размещают фейковые вакансии о работе с пожилыми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мошенники размещают фейковые вакансии о работе с пожилыми, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники наживаются на доверии отзывчивых граждан.

Мошенники ищут жертв на популярных платформах по поиску вакансий, предлагая позицию помощника для пожилых людей с обязанностью покупки продуктов. После получения предварительного согласия, злоумышленник под предлогом удобства для составления списков и перевода денег предлагает продолжить общение в одном из мессенджеров. Там с жертвой обсуждают якобы список покупок, после чего на телефон приходит фиктивное СМС, имитирующее сообщение от банка о зачислении крупной суммы. Это делается для создания ложного доверия, — пояснил Щербаченко.

По его словам, кульминацией схемы становится звонок, в котором злоумышленник под предлогом необходимости «подтверждения чека» требует включить функцию демонстрации экрана смартфона. Доцент отметил, что в этот момент человек, желая выполнить условия работы, оказывается в самой опасной позиции.

Злоумышленник под предлогом «подтверждения чека» и предоставления отчета в ходе звонка настоятельно требует включить функцию демонстрации экрана смартфона. В процессе этого действия мошенник визуально перехватывает всю вводимую информацию: пароли, коды доступа из СМС и уведомления от банка. Этого достаточно для получения полного доступа к счету жертвы. Не делитесь экраном с незнакомцами, особенно в сомнительных предложениях о работе, — заключил Щербаченко.

Ранее аналитики сообщили, что мошенники часто звонят россиянам после обеда во вторник и среду. Наиболее распространенное время для таких звонков — около 15:00

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