Аналитики назвали дни, в которые мошенники чаще звонят россиянам РИА Новости: мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам

Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда, передают РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Наиболее частое время для нежелательных звонков — около 15:00.

В этот период многие люди заняты рабочими или личными делами и могут не ожидать звонка от злоумышленников. Кроме того, в первом полугодии 2026 года чаще всего с нежелательными звонками сталкивались россияне в возрасте от 35 до 44 лет. У 20% из них есть дети.

Эксперты напомнили, что мошенники могут связаться с человеком в любое время. Поэтому не стоит сообщать неизвестным личные данные, коды из СМС и переходить по подозрительным ссылкам. При получении сомнительного звонка специалисты советуют сразу прекратить разговор.

Ранее сообщалось, что дистанционные мошенники практикуют новую схему хищения денег с применением QR-кодов. Представители МВД призвали не выполнять финансовые операции по инструкциям незнакомцев.

До этого депутат Госдумы Каплан Панеш предупредил, что мошенники начали обзванивать россиян с предложениями о службе по контракту, чтобы получить доступ к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах». Во время разговора они уточняют личные данные и под предлогом подтверждения личности просят назвать код из СМС.