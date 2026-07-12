Простой и сытный ужин для всей семьи — рагу с мясом и овощами: 3 рецепта

Рагу можно готовить круглый год, меняя набор овощей по сезону: зимой — с картофелем и морковью, летом — с кабачками и перцем, осенью — с тыквой и грибами. В этой подборке собрали три легких рецепта сытного и простого ужина для всей семьи.
Как выбрать мясо для рагу
Рагу получается вкусным только из правильного мяса. Идеальный вариант — говядина с небольшим количеством жира или свинина, но не слишком жирная. Для рагу подходит мякоть с лопатки, грудинка, передняя часть тушки. Главное — не брать чистое филе без жировых прослоек, оно получится сухим. Говяжья голяшка или свиная рулька дают наваристый бульон, но их нужно тушить дольше.
Мясо должно быть свежим, без резкого запаха, с приятным розовым оттенком. Нарезают его на кусочки среднего размера — примерно 3 на 3 сантиметра. Слишком мелкие кусочки разварятся, слишком крупные будут долго тушиться. Обжаривают мясо обязательно на хорошо разогретой сковороде или прямо в кастрюле с толстым дном. Обжарка нужна, чтобы «запечатать» соки внутри и дать аппетитную корочку.
Рецепт № 1: классическое рагу с картофелем и морковью
Это самый простой вариант. Блюдо получается сытным, густым. Идеально для холодного времени года.
На 700 г мяса берут 4-5 средних картофелин, 2 моркови, 1 крупную луковицу и 2-3 дольки чеснока. Мясо нарезают кусочками, обжаривают до румяной корочки, затем добавляют нарезанный кубиками лук и морковь, натертую на крупной терке или нарезанную кружочками. Все вместе обжаривают еще 5–7 минут. Затем вливают стакан горячей воды или бульона, добавляют соль, перец, лавровый лист, закрывают крышкой и тушат на минимальном огне 40–50 минут, пока мясо не станет мягким.
Картофель нарезают крупными кубиками и добавляют в кастрюлю, когда мясо уже почти готово. Вливают еще немного воды, чтобы она почти покрывала картошку. Тушат еще 20–25 минут до готовности картофеля. В самом конце добавляют измельченный чеснок и рубленую зелень, выключают огонь и дают постоять 10–15 минут. За это время рагу настоится, станет еще ароматнее, а соус загустеет.
Рецепт № 2: рагу с кабачками и болгарским перцем — легкий летний вариант
Когда сезон кабачков в самом разгаре, приготовьте рагу с ними. Получится нежно и низкокалорийно.
На 600 г мяса берут 2 средних кабачка, 2 болгарских перца (лучше разных цветов — желтый и красный), 1 крупную луковицу, 2 моркови и 3-4 зубчика чеснока. Мясо обжаривают до румяной корочки, добавляют лук и морковь, пассеруют еще 5 минут. Затем вливают стакан бульона, добавляют соль, перец, пару веточек тимьяна и тушат 40–50 минут. Кабачки нарезают крупными кубиками (кожуру можно не счищать у молодых овощей), перец — широкими полосками. Добавляют овощи к мясу, вливают еще немного воды, если нужно, и тушат под крышкой 15–20 минут до готовности кабачков. В самом конце добавляют чеснок и зелень, дают настояться.
Рецепт № 3: рагу с фасолью и томатами — густое и сытное
Этот вариант без картофеля — вместо него фасоль. Блюдо получается очень питательным.
На 700 г мяса берут 2 стакана консервированной или замоченной на ночь фасоли, 2 крупных помидора (или полстакана томатного пюре), 1 луковицу, 2 моркови, 2 зубчика чеснока и красный острый перец по желанию. Мясо обжаривают с луком и морковью, добавляют нарезанные кубиками помидоры или томатное пюре, вливают стакан воды и тушат 40–50 минут. Затем добавляют отварную или консервированную фасоль, красный перец, соль и перец по вкусу и тушат все вместе еще 15 минут. В конце добавляют чеснок и зелень. Такое рагу хорошо подавать с рисом или картофельным пюре.
Как сделать соус гуще и насыщеннее
Рагу становится настоящим рагу только тогда, когда соус достаточно густой. Есть несколько способов добиться этого. Первый — не жалеть томатной пасты или свежих помидоров. Второй — добавить в конце столовую ложку муки, обжаренную на сухой сковороде до кремового цвета, и развести ее небольшим количеством холодной воды. За 5 минут до готовности муку вмешивают в рагу.
Третий способ — добавить в конце ложку сливочного масла и дать ему разойтись в соусе. Это придает рагу нежный вкус. А если хочется легкой кислинки и пикантности, в конце можно добавить столовую ложку соевого соуса или бальзамического уксуса.
Какие приправы подходят к рагу
Рагу любит пряности, которые раскрываются в процессе томления. Обязательный минимум — черный перец и лавровый лист. Следующий уровень — паприка, тимьян, розмарин, орегано. Эти травы особенно хорошо сочетаются с говядиной и свининой. Если добавляете базилик, делайте это только в самом конце, иначе он теряет аромат.
Для остроты можно положить чили или кайенский перец, но с ними лучше быть аккуратным — рагу должно быть насыщенным, но не обжигающим. Если натирать чеснок на терке или пропускать через пресс, аромат будет ярче, чем от нарезанных зубчиков.
Как правильно тушить рагу
Тушить рагу лучше всего в посуде с толстым дном — чугунный казан, утятница, кастрюля с толстым дном. В них тепло распределяется равномерно, мясо не пригорает, а соус не убегает.
Главное правило — не мешать рагу слишком часто. Достаточно двух-трех раз за все время приготовления. Чем меньше вы открываете крышку, тем лучше.
Огонь должен быть минимальным — рагу не должно кипеть ключом. Если воды мало, добавляйте горячую, а не холодную — от холодной мясо становится жестким.
Что можно менять в рецепте
Овощи в рагу можно менять в зависимости от сезона и вашего желания. Вместо картофеля добавить батат или топинамбур, вместо кабачков — цукини или патиссоны. Вместо фасоли — нут, чечевицу или даже грибы. Шампиньоны или лесные грибы отлично заменяют мясо в постном варианте.
В рагу можно добавить красное вино — полстакана за 20 минут до готовности. Алкоголь испаряется, оставляя легкую винную ноту. В копченом варианте вместо свежего мяса берут копченую грудинку или ребрышки.
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