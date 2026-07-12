Простой и сытный ужин для всей семьи — рагу с мясом и овощами: 3 рецепта

Простой и сытный ужин для всей семьи — рагу с мясом и овощами: 3 рецепта

Рагу можно готовить круглый год, меняя набор овощей по сезону: зимой — с картофелем и морковью, летом — с кабачками и перцем, осенью — с тыквой и грибами. В этой подборке собрали три легких рецепта сытного и простого ужина для всей семьи.

Как выбрать мясо для рагу

Рагу получается вкусным только из правильного мяса. Идеальный вариант — говядина с небольшим количеством жира или свинина, но не слишком жирная. Для рагу подходит мякоть с лопатки, грудинка, передняя часть тушки. Главное — не брать чистое филе без жировых прослоек, оно получится сухим. Говяжья голяшка или свиная рулька дают наваристый бульон, но их нужно тушить дольше.

Мясо должно быть свежим, без резкого запаха, с приятным розовым оттенком. Нарезают его на кусочки среднего размера — примерно 3 на 3 сантиметра. Слишком мелкие кусочки разварятся, слишком крупные будут долго тушиться. Обжаривают мясо обязательно на хорошо разогретой сковороде или прямо в кастрюле с толстым дном. Обжарка нужна, чтобы «запечатать» соки внутри и дать аппетитную корочку.

Рецепт № 1: классическое рагу с картофелем и морковью

Это самый простой вариант. Блюдо получается сытным, густым. Идеально для холодного времени года.

На 700 г мяса берут 4-5 средних картофелин, 2 моркови, 1 крупную луковицу и 2-3 дольки чеснока. Мясо нарезают кусочками, обжаривают до румяной корочки, затем добавляют нарезанный кубиками лук и морковь, натертую на крупной терке или нарезанную кружочками. Все вместе обжаривают еще 5–7 минут. Затем вливают стакан горячей воды или бульона, добавляют соль, перец, лавровый лист, закрывают крышкой и тушат на минимальном огне 40–50 минут, пока мясо не станет мягким.

Картофель нарезают крупными кубиками и добавляют в кастрюлю, когда мясо уже почти готово. Вливают еще немного воды, чтобы она почти покрывала картошку. Тушат еще 20–25 минут до готовности картофеля. В самом конце добавляют измельченный чеснок и рубленую зелень, выключают огонь и дают постоять 10–15 минут. За это время рагу настоится, станет еще ароматнее, а соус загустеет.

Как выбрать мясо для рагу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: рагу с кабачками и болгарским перцем — легкий летний вариант

Когда сезон кабачков в самом разгаре, приготовьте рагу с ними. Получится нежно и низкокалорийно.

На 600 г мяса берут 2 средних кабачка, 2 болгарских перца (лучше разных цветов — желтый и красный), 1 крупную луковицу, 2 моркови и 3-4 зубчика чеснока. Мясо обжаривают до румяной корочки, добавляют лук и морковь, пассеруют еще 5 минут. Затем вливают стакан бульона, добавляют соль, перец, пару веточек тимьяна и тушат 40–50 минут. Кабачки нарезают крупными кубиками (кожуру можно не счищать у молодых овощей), перец — широкими полосками. Добавляют овощи к мясу, вливают еще немного воды, если нужно, и тушат под крышкой 15–20 минут до готовности кабачков. В самом конце добавляют чеснок и зелень, дают настояться.

Рецепт № 3: рагу с фасолью и томатами — густое и сытное

Этот вариант без картофеля — вместо него фасоль. Блюдо получается очень питательным.

На 700 г мяса берут 2 стакана консервированной или замоченной на ночь фасоли, 2 крупных помидора (или полстакана томатного пюре), 1 луковицу, 2 моркови, 2 зубчика чеснока и красный острый перец по желанию. Мясо обжаривают с луком и морковью, добавляют нарезанные кубиками помидоры или томатное пюре, вливают стакан воды и тушат 40–50 минут. Затем добавляют отварную или консервированную фасоль, красный перец, соль и перец по вкусу и тушат все вместе еще 15 минут. В конце добавляют чеснок и зелень. Такое рагу хорошо подавать с рисом или картофельным пюре.

Как приготовить рагу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как сделать соус гуще и насыщеннее

Рагу становится настоящим рагу только тогда, когда соус достаточно густой. Есть несколько способов добиться этого. Первый — не жалеть томатной пасты или свежих помидоров. Второй — добавить в конце столовую ложку муки, обжаренную на сухой сковороде до кремового цвета, и развести ее небольшим количеством холодной воды. За 5 минут до готовности муку вмешивают в рагу.

Третий способ — добавить в конце ложку сливочного масла и дать ему разойтись в соусе. Это придает рагу нежный вкус. А если хочется легкой кислинки и пикантности, в конце можно добавить столовую ложку соевого соуса или бальзамического уксуса.

Какие приправы подходят к рагу

Рагу любит пряности, которые раскрываются в процессе томления. Обязательный минимум — черный перец и лавровый лист. Следующий уровень — паприка, тимьян, розмарин, орегано. Эти травы особенно хорошо сочетаются с говядиной и свининой. Если добавляете базилик, делайте это только в самом конце, иначе он теряет аромат.

Для остроты можно положить чили или кайенский перец, но с ними лучше быть аккуратным — рагу должно быть насыщенным, но не обжигающим. Если натирать чеснок на терке или пропускать через пресс, аромат будет ярче, чем от нарезанных зубчиков.

Простой рецепт рагу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как правильно тушить рагу

Тушить рагу лучше всего в посуде с толстым дном — чугунный казан, утятница, кастрюля с толстым дном. В них тепло распределяется равномерно, мясо не пригорает, а соус не убегает.

Главное правило — не мешать рагу слишком часто. Достаточно двух-трех раз за все время приготовления. Чем меньше вы открываете крышку, тем лучше.

Огонь должен быть минимальным — рагу не должно кипеть ключом. Если воды мало, добавляйте горячую, а не холодную — от холодной мясо становится жестким.

Что можно менять в рецепте

Овощи в рагу можно менять в зависимости от сезона и вашего желания. Вместо картофеля добавить батат или топинамбур, вместо кабачков — цукини или патиссоны. Вместо фасоли — нут, чечевицу или даже грибы. Шампиньоны или лесные грибы отлично заменяют мясо в постном варианте.

В рагу можно добавить красное вино — полстакана за 20 минут до готовности. Алкоголь испаряется, оставляя легкую винную ноту. В копченом варианте вместо свежего мяса берут копченую грудинку или ребрышки.

3 быстрых ужина из беби-картофеля, молодого и нежного, ищите на нашем сайте.