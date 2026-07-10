Если есть картошка и яйца, значит, быть вкусному завтраку: гигантский драник — перевернул раз, и готово

Если есть картошка и яйца, значит, быть вкусному завтраку: гигантский драник — перевернул раз, и готово

Этот гигантский драник превратит обычный завтрак в сытный, ароматный и вкусный прием пищи. В отличие от маленьких драников, которые нужно жарить по несколько минут каждый, здесь мы готовим одну большую лепешку, переворачиваем всего раз, а результат — хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная, сочная картошечка внутри.

Для приготовления понадобится: 3–4 крупные картофелины, 2 яйца, 2 столовые ложки муки, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель натрите на крупной терке, слейте лишний сок и добавьте к нему яйца, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выложите картофельную массу, разровняйте в виде большой лепешки. Обжаривайте до румяной корочки на среднем огне, затем аккуратно переверните (с помощью тарелки или крышки) и обжарьте с другой стороны до готовности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже не один раз готовила большой драник по этому рецепту и дала совет: добавьте в массу мелко нарезанный лук или чеснок для пикантности.

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