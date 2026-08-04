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04 августа 2026 в 17:01

Кекс из кабачка с шоколадом выходит очень нежным: никто не подозревает об овощах в тесте — вкус просто шикарный

Фото: D-NEWS.ru
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Если не сказать, из чего приготовлен этот кекс, догадаться практически невозможно. Кабачок делает мякиш удивительно влажным и нежным, но сам во вкусе совсем не чувствуется.

Зато какао и большое количество темного шоколада создают насыщенный шоколадный вкус, благодаря которому десерт исчезает со стола быстрее любого обычного кекса.

Для приготовления вам понадобится: 1 небольшой кабачок (около 250 г), 2 яйца, 40 г какао-порошка, 60 г пшеничной муки, 30–40 г меда, 1 ч. ложка разрыхлителя, 80–100 г темного шоколада.

Кабачок натрите на мелкой терке и слегка отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца и мед, хорошо перемешайте. Всыпьте муку, какао и разрыхлитель, замесите однородное тесто. Темный шоколад крупно порубите ножом, большую часть вмешайте в тесто, а немного оставьте, чтобы посыпать кекс сверху перед выпечкой.

Переложите массу в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте при 180 градусах около 30–35 минут. Готовому кексу дайте полностью остыть — тогда шоколадный вкус станет еще насыщеннее, а мякиш останется особенно нежным.

Личный опыт

Автор не раз угощала этим кексом гостей, и никто с первого раза не угадывал главный ингредиент. Особенно вкусным он становится на следующий день: шоколад раскрывается ярче, а сам кекс остается таким же мягким и сочным.

Проверено редакцией
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