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04 августа 2026 в 16:00

Скучные котлеты в прошлом: делаю ёжики в сметанно-чесночном соусе — нежные, сочные, хоть с пюре, хоть с макаронами

Фото: D-NEWS.ru
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Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется сытного, но без лишней возни у плиты. Фарш с рисом превращается в пушистые шарики, которые томятся в сливочно-чесночном соусе до полной готовности. Они получаются мягкими, сочными, с ароматом чеснока и зелени, а соус делает их невероятно нежными. Никакой сухой корочки — только бархатистая текстура, которая тает во рту. Идеально к картофельному пюре, макаронам или просто с хлебом — съедается быстрее, чем я их леплю.

Для приготовления вам понадобится: 500 г фарша (свинина + говядина), 0,5 стакана риса (сухого), 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец. Для соуса: 200 г сметаны, 2 зубчика чеснока, 1 ст. ложка муки, 400 мл воды, зелень. Рис отварите до полуготовности, лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, яйцом, солью и перцем. Сформируйте шарики (ёжики). В сковороде обжарьте их до румяности. Смешайте сметану с мукой, водой и измельчённым чесноком, залейте ёжики, тушите под крышкой 20 минут. Подавайте, посыпав зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этих ёжиков для своей семьи. Даже те, кто не любит рис в мясных блюдах, уплетали их с пюре. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки — соус станет ещё нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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М. Левицкая
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