Томаты, яблоки и щепотка муската: готовлю тот самый краснодарский соус, который уделывает любой кетчуп

В основе этого соуса — зрелые помидоры и кислые яблоки, которые придают ему ту самую изысканную фруктовую ноту. Получается гладкое, бархатистое пюре с теплым ароматом корицы и мускатного ореха — идеально к мясу, пасте или запеченным овощам.

Ингредиенты

Томаты (помидоры) — 1,5 кг, яблоко кислое — 500 г, уксус яблочный 6% — 2 ст. л., сахар-песок — 60 г, соль — 1 ч. л., корица молотая — 0,5 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., перец душистый — 0,5 ч. л., мускатный орех молотый — на кончике ножа.

Как готовлю

Сначала помидоры разрезаю пополам и натираю на крупной терке, держа за шкурку — так в руках остается почти чистая кожица. Яблоки очищаю от кожуры и семян, нарезаю мелкими кубиками, соединяю с томатной массой в кастрюле с толстым дном и варю 20 минут при слабом кипении. Всю эту смесь пробиваю погружным блендером, а затем протираю через мелкое сито, чтобы добиться идеально гладкой текстуры без намека на комочки. Возвращаю пюре на огонь, добавляю соль, сахар и все специи, увариваю без крышки около получаса, периодически помешивая. За пару минут до готовности вливаю яблочный уксус, перемешиваю и сразу разливаю по сухим стерилизованным банкам, укупориваю и оставляю остывать под пледом на сутки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, не ожидал, что сочетание помидоров с антоновкой даст настолько благородный вкус — кислинка яблок смягчает томатную резкость, а мускатный орех добавляет теплую глубину. Самое сложное было дождаться, пока соус уварится до правильной бархатистой текстуры. Советую процедить массу через сито дважды — тогда консистенция получается идеально гладкой.