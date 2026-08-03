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03 августа 2026 в 18:05

Бабушкин секрет с Кавказа: пряная зеленая аджика без варки и уксуса

Бабушкин секрет с Кавказа: пряная зеленая аджика без варки и уксуса Бабушкин секрет с Кавказа: пряная зеленая аджика без варки и уксуса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Ароматная кавказская кухня славится своими жгучими соусами, но именно зеленая аджика занимает среди них особое место. Кавказские хозяйки знают: секрет идеального соуса кроется в балансе свежей зелени, острого перца и специфических специй. Ниже представлены три уникальных варианта приготовления, включая традиционный с редким секретом и сухой вариант для длительного хранения.

Классическая абхазская зеленая аджика с грецким орехом и цицмаком

Этот рецепт максимально приближен к древним горным традициям. Секретным ингредиентом здесь выступает цицмак (кресс-салат), который придает пикантную горчичную нотку, а добавление грецких орехов делает текстуру маслянистой и маскирует лишнюю горечь.

Ингредиенты: понадобятся острый зеленый перец (стручковый — 500 г), чеснок (свежий — 200 г), кинза (свежая — 200 г), цицмак или кресс-салат (100 г), базилик зеленый (50 г), орехи (грецкие очищенные — 100 г), соль (крупная каменная — 3 ст. л.), хмели-сунели (2 ст. л.), семена кориандра (1 ст. л.).

Способ приготовления: острый перец вымыть, слегка подсушить на воздухе в течение суток (чтобы ушла лишняя влага) и очистить от плодоножек. Семена можно оставить для максимальной остроты. Грецкие орехи слегка прогреть на сухой сковороде. Все ингредиенты, включая зелень и чеснок, пропустить через мелкую решетку мясорубки дважды. В растираемую массу добавить соль, хмели-сунели и растертый в ступке кориандр. Тщательно перемешать деревянной ложкой, разложить по стерильным сухим банкам и убрать в холодильник.

Бабушкин секрет с Кавказа: пряная зеленая аджика без варки и уксуса Бабушкин секрет с Кавказа: пряная зеленая аджика без варки и уксуса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

  • Пищевая ценность (на 100 г): 165 ккал.

  • БЖУ: белки — 4,8 г, жиры — 11,2 г, углеводы — 11,5 г.

  • Польза: грецкие орехи и свежая зелень богаты эфирными маслами и омега-3 — жирными кислотами, улучшающими работу мозга.

Мегрельская приправа с вяленым зеленым перцем и чабером

Редкая кулинарная техника подвяливания перца позволяет избавиться от лишнего сока, благодаря чему приправа получается густой, пастообразной и хранится дольше без добавления уксуса. В качестве редкой травы используется кондари (чабер).

Ингредиенты: понадобятся зеленый острый перец (слегка подвяленный — 600 г), чеснок (150 г), петрушка (150 г), кинза (150 г), чабер или кондари (сухой — 1 ст. л.), уцхо-сунели (2 ст. л.), соль (морская крупная — 2,5 ст. л.), масло (растительное нерафинированное — 2 ст. л.).

Способ приготовления: зеленый перец разложить на полотенце и оставить в проветриваемом помещении на 2–3 дня, чтобы он стал слегка мягким. Удалить плодоножки. Перец, чеснок и промытую сухую зелень измельчить блендером на низкой скорости до консистенции мелкой крошки, но не пюре. Всыпать уцхо-сунели, чабер и морскую соль. Влить растительное масло, которое свяжет все компоненты и сохранит цвет. Настоять при комнатной температуре 12 часов, после чего переложить в стеклянную тару.

  • Пищевая ценность (на 100 г): 82 ккал.

  • БЖУ: белки — 2,9 г, жиры — 3,1 г, углеводы — 10,6 г.

  • Польза: капсаицин в вяленом перце стимулирует метаболизм и способствует ускоренному сжиганию калорий.

Сухая зеленая аджика-порошок с тархуном

Эта сухая приправа — настоящий эксклюзив. Она готовится путем дегидратации зелени и острых перцев. В таком виде зеленая аджика может храниться годами, а при смешивании с мацони или сметаной превращается в идеальный соус.

Ингредиенты: понадобятся острый зеленый перец (сушеный — 200 г), чеснок (гранулированный сушеный — 50 г), тархун или эстрагон (сушеный — 30 г), кинза (сушеная — 50 г), укроп (сушеный — 30 г), семена пажитника (1 ст. л.), соль (поваренная — 2 ст. л.).

Сухая зеленая аджика-порошок с тархуном и пажитником Сухая зеленая аджика-порошок с тархуном и пажитником Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Способ приготовления: если используются свежие ингредиенты, их предварительно высушивают в электросушилке при температуре 45 градусов. Сушеный перец очистить от семян и измельчить в кофемолке или ступке вместе с сушеной зеленью тархуна, кинзы и укропа. Добавить сушеный чеснок, молотый пажитник и соль. Тщательно перетереть сухую смесь руками в перчатках, чтобы эфирные масла равномерно распределились. Пересыпать в герметичную стеклянную баночку.

  • Пищевая ценность (на 100 г): 195 ккал.

  • БЖУ: белки — 8,5 г, жиры — 2,4 г, углеводы — 35,1 г.

  • Польза: тархун и пажитник в составе нормализуют пищеварение и способствуют улучшению аппетита.

Готовые соусы отлично сочетаются с жареным мясом, птицей, сыром и свежим хлебом.

Ранее мы делились с вами рецептами быстрых пирогов в аэрогриле.

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