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02 августа 2026 в 14:00

Перец, чеснок и кинза — кручу аджику по-татарски без варки: жгучая, как пламя, идеальна к шашлыку и плову

Фото: D-NEWS.ru
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Беру сладкий перец, острый чили и чеснок — готовлю аджику по-татарски без варки: она получается жгучей, ароматной, с искристой кислинкой, и зимой напоминает о солнечном лете. Это идеальная приправа к мясу, плову или просто на ломоть свежего хлеба — вкус бьёт в нос, но оставляет приятное послевкусие. Никаких консервантов и длительной возни — всё крутится через мясорубку, смешивается и разливается по банкам. Острая, пряная, с яркой зеленью, она превращает любое блюдо в праздник.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг сладкого болгарского перца, 200 г острого перца (можно меньше), 200 г чеснока, пучок кинзы и петрушки, 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, 50 мл растительного масла, 50 мл 9% уксуса. Все ингредиенты пропустите через мясорубку, тщательно перемешайте до однородности. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте крышками и храните в холодильнике или погребе. Аджика готова к употреблению сразу, но через неделю становится ещё ароматнее.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту аджику для своих друзей. Даже те, кто боится острого, оценили её баланс и аромат. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок — станет свежее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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