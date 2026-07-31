Прощай, кетчуп, здравствуй, аджика! 3 лучших рецепта соуса на зиму

Магазинный кетчуп — это крахмал, сахар и усилители вкуса. Домашняя аджика — настоящий огонь, аромат и максимум пользы. Готовится просто, хранится долго, подходит и к шашлыку, и к картошке, и как заправка для борща. Собрали три проверенных рецепта: аджика из кабачков — бюджетный и урожайный вариант; классическая острая — для любителей погорячее; «живая» за 10 минут — без варки, с максимумом витаминов.

Как готовить аджику правильно?

Правильная аджика — это не просто соус, а целая философия. Острота, чеснок, ароматные специи и никаких лишних добавок. Главное правило: для аджики нужен жгучий перец (чили или кайенский) в достаточном количестве. Без него — это просто овощное пюре.

Рецепт № 1: кабачковая аджика — бюджетная и вкусная

Летом кабачки стоят недорого, поэтому из них легко приготовить густую домашнюю аджику. Несмотря на простой состав, соус получается насыщенным, ароматным и в меру острым.

Рецепт домашней аджики Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Очистите 1,5 кг кабачков и нарежьте их небольшими кубиками. Отдельно измельчите любым удобным способом 1,5 кг спелых помидоров, 500 г сладкого перца и 3-4 стручка перца чили. Переложите овощную массу в кастрюлю, всыпьте 2 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара, затем влейте 150 мл растительного масла. Варите аджику на среднем огне 40–50 минут, время от времени перемешивая. Когда кабачки полностью размягчатся, добавьте 2 головки чеснока, пропущенного через пресс, и влейте 80 мл 9%-ного уксуса. Через 5 минут снимите кастрюлю с плиты, разлейте соус по стерилизованным банкам и сразу закатайте.

Если хотите сделать вкус мягче, уменьшите количество чили или удалите из стручков семена.

Рецепт № 2: острая аджика — «огонь» из перца и чеснока

Этот рецепт понравится любителям по-настоящему жгучих соусов. В составе нет помидоров и кабачков — только острый перец, чеснок и пряности.

Промойте 500 г перца чили и удалите плодоножки. Для максимальной остроты семена можно не вынимать. Измельчите перец вместе с 3 очищенными головками чеснока в мясорубке или блендере. Добавьте 2 ст. л. соли, 1 ст. л. семян кинзы и 1 ч. л. зиры. Затем влейте 100 мл растительного масла и 50 мл 9%-ного уксуса, после чего тщательно перемешайте массу. Разложите готовую аджику по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. Храните заготовку в холодильнике или прохладном погребе.

Во время работы с острым перцем желательно использовать перчатки, чтобы защитить кожу рук.

Рецепт № 3: «живая» аджика за 10 минут — без варки

Этот вариант готовят без термической обработки, поэтому овощи сохраняют свежий вкус и аромат.

Хорошо вымойте 1 кг сладкого перца, 4-5 стручков чили и 2 головки чеснока, затем полностью обсушите овощи. Измельчите их до однородной массы. Добавьте 1 ст. л. соли с горкой, 1 ст. л. сахара, влейте 2 ст. л. 9%-ного уксуса и 50 мл растительного масла. Тщательно перемешайте аджику, переложите ее в стерилизованные банки и закройте капроновыми крышками. Храните заготовку только в холодильнике.

Острая домашняя аджика: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Перед приготовлением обязательно просушите все овощи. Даже небольшое количество лишней влаги может уменьшить срок хранения аджики.

Полезные советы

Для остроты семена из перца можно не удалять.

Если хотите мягче — удалите.

Соль берите только крупную, каменную.

В аджику можно добавлять свои любимые специи: кориандр, тмин, базилик, чабрец.

Что подавать к аджике

Аджика хороша с мясом, шашлыком, картофелем, макаронами, рисом. Добавляйте ее в борщ вместо томатной пасты. Мажьте на хлеб, смешивайте со сметаной для мягкого соуса.

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