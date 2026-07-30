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30 июля 2026 в 07:58

Как пошли баклажаны — делаю закатку «Особую»: бомбический соус с яблоками и томатами — хит для зимы

Фото: D-NEWS.ru
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Каждый год обязательно закрываю несколько банок именно по этому рецепту. Главный секрет здесь не в самих баклажанах, а в густом ароматном соусе. Спелые томаты делают его насыщенным, сладкий перец придает яркий вкус, а яблоки добавляют легкую фруктовую кислинку, благодаря которой заготовка получается особенно гармоничной.

Зимой такую закуску открывают первой: она одинаково хороша и к мясу, и к картофелю, и просто со свежим хлебом.

Для приготовления понадобится: баклажаны — 1,5 кг, помидоры — 1,5 кг, яблоки — 2–3 шт., сладкий болгарский перец — 500 г, чеснок — 3 зубчика, острый перец — 1/2 стручка, растительное масло — 100 мл, сахар — 1 стакан, соль — 50 г, уксус 9% — 40 мл.

Баклажаны нарежьте крупными кусочками толщиной около 1,5 см. Помидоры, яблоки, сладкий и острый перец вместе с чесноком измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Получившийся соус переложите в кастрюлю, добавьте масло, соль и сахар, доведите до кипения и варите 15 минут.

Затем всыпьте баклажаны и готовьте еще 20–25 минут, пока они не станут мягкими, но сохранят форму. Влейте уксус, проварите 5 минут, после чего сразу разложите закуску по стерилизованным банкам и герметично закатайте крышками. Из указанного количества получается примерно 7 банок объемом 380 мл.

Личный опыт

Для этой заготовки всегда выбираю плотные молодые баклажаны без крупных семян — они лучше держат форму и не превращаются в пюре даже после длительной варки. А если яблоки взять кисло-сладких сортов, соус получается особенно ярким и настолько вкусным, что его потом хочется доесть до последней капли.

Проверено редакцией
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готовка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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