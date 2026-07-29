Пока пекутся овощи, варю макароны: простейший рецепт пасты, а вкус как в кафе

Пока пекутся овощи, варю макароны: простейший рецепт пасты, а вкус как в кафе

Иногда самые вкусные блюда рождаются буквально из нескольких сезонных овощей и хорошего сыра. Пока в духовке запекаются баклажаны, кабачки, томаты и сиртаки, остается только сварить макароны.

После этого остается соединить все вместе — и получается нежный сливочно-овощной соус, который идеально обволакивает пасту. Такое блюдо легко можно представить в меню уютного итальянского кафе.

Для приготовления понадобится: макароны — 250 г, сыр сиртаки — 200 г, помидоры черри — 250 г, баклажан — 1 небольшой, кабачок — 1 небольшой, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, прованские травы — 1 ч. л., оливковое масло — 2 ст. л., свежемолотый черный перец — по вкусу, свежий базилик — для подачи.

Баклажан и кабачок очистите и нарежьте крупными кусочками, лук разрежьте на несколько частей, чеснок оставьте целыми зубчиками. В форму для запекания выложите овощи, добавьте помидоры черри и сыр сиртаки, полейте оливковым маслом, посыпьте прованскими травами и запекайте при 180°C около 30 минут.

Тем временем сварите макароны до состояния альденте. Достаньте форму из духовки, снимите с помидоров кожицу и разомните запеченные овощи вместе с сыром до получения густого соуса. Часть можно оставить для украшения. Добавьте горячие макароны, тщательно перемешайте, при необходимости влейте немного воды, в которой варилась паста, и сразу подавайте, украсив свежим базиликом.

Личный опыт

Больше всего для этого рецепта мне нравятся короткие макароны вроде пенне или фузилли — они отлично удерживают густой овощной соус. Если хочется сделать вкус еще насыщеннее, перед подачей добавляю немного свеженатертого пармезана.