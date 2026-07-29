Готовлю раз в неделю и часть отправляю в морозилку: запеканка из чечевицы с овощами — гениальная заготовка и для праздника, и на перекус

Готовлю раз в неделю и часть отправляю в морозилку: запеканка из чечевицы с овощами — гениальная заготовка и для праздника, и на перекус

Беру зеленую чечевицу, свежие шампиньоны, баклажан и сладкий перец — получается плотная, но невероятно нежная запеканка, где каждое зернышко держит форму, а овощи отдают всю свою сладость и аромат. Сверху — золотистая шапка из грюйера, который плавится в духовке, тянется нитями и делает блюдо по-настоящему праздничным.

Ингредиенты

Чечевица зеленая — 300 г, шампиньоны свежие — 200 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., перец сладкий красный — 1 шт., баклажан — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, бульон овощной — 100 мл, томатная паста — 1 ст. л., уксус бальзамический — 2 ст. л., соус соевый — 1 ст. л., розмарин сушеный — 0,5 ч. л., тимьян сушеный — 0,5 ч. л., чеснок сушеный — 0,5 ч. л., масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, сыр грюйер — 100 г.

Как готовлю

Сначала отвариваю чечевицу до готовности: зерна должны остаться упругими и ни в коем случае не превратиться в пюре. Тем временем нарезаю все овощи мелкими кубиками — чем аккуратнее нарезка, тем равномернее пропечется запеканка. В сковороде разогреваю масло и пассерую лук с морковью до мягкости, а потом добавляю шампиньоны, перец, баклажан и свежий чеснок — жарю, помешивая, пока овощи не отдадут влагу и не начнут подрумяниваться. Вливаю томатную пасту, бальзамик, соевый соус, сушеные травы и чеснок, солю, перчу, доливаю бульон и даю потушиться буквально пять минут, чтобы ароматы «поженились».

Смешиваю овощную массу с чечевицей и выкладываю в форму — на этом этапе часть можно отправить в морозилку на будущее. Перед подачей разогреваю духовку до 200 °C, щедро посыпаю поверхность крупно натертым грюйером, накрываю фольгой и запекаю 25 минут, затем снимаю фольгу и жду еще 10 минут — до появления хрустящей, пузырящейся корочки, под которой прячется сочная, пряная начинка.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я рискнул заморозить половину — и не прогадал. После разогрева в духовке чечевица сохранила упругость, баклажаны остались сочными, а грюйер снова схватился золотистой корочкой. Идеальная палочка-выручалочка: через 15 минут на столе горячий обед, от которого все в восторге.