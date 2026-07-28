Рагу ушло в прошлое: тушу овощи в соусе терияки — необычный, бомбический вкус и масса пользы

Рагу ушло в прошлое: тушу овощи в соусе терияки — необычный, бомбический вкус и масса пользы

Если привычное овощное рагу уже не вызывает восторга, попробуйте приготовить его в азиатском стиле. Соус терияки полностью меняет вкус знакомых овощей: баклажаны становятся особенно нежными, сладкий перец сохраняет сочность, а томаты превращаются в густой ароматный соус с легкими сладко-солеными нотками.

Получается яркое, полезное и очень аппетитное блюдо, которое можно подать как самостоятельно, так и с рисом, картофелем или лапшой.

Для приготовления понадобится: 1 баклажан, 2 сладких перца, 3 помидора, 2 репчатые луковицы, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, 100 мл соуса терияки, 5 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара, соль и черный перец по вкусу.

Лук нарежьте полукольцами, морковь — кружочками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте нарезанный баклажан и готовьте несколько минут, затем положите сладкий перец и помидоры, нарезанные крупными кусочками.

Тушите овощи около 15 минут, пока они не станут мягкими, но сохранят форму. Влейте соус терияки, добавьте сахар, измельченный чеснок, соль и черный перец, аккуратно перемешайте и готовьте еще 5 минут, чтобы овощи пропитались ароматным соусом. Подавайте блюдо горячим, посыпав свежей зеленью или кунжутом.

Личный опыт

Такой вариант овощей давно заменил мне классическое рагу. Терияки делает вкус насыщенным и необычным, а овощи остаются сочными и не превращаются в кашу. Особенно удачно это блюдо сочетается с рассыпчатым рисом или запеченным картофелем.