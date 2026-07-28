Забыла о мексиканской смеси — делаю свою коронную: и в суп, и в рагу, и как гарнир

Забыла о мексиканской смеси — делаю свою коронную: и в суп, и в рагу, и как гарнир

Беру кабачки, перец, морковь, цветную капусту и зелень — нарезаю кубиками, бланширую пару минут, остужаю и упаковываю порционно в пакеты. Зимой достаточно высыпать горсть такой смеси на сковороду или в суп — и через 10 минут на столе ароматное рагу, паста или овощной гарнир. Овощи сохраняют цвет, текстуру и вкус, не превращаясь в кашу. Это экономия времени и денег, а главное — натуральный продукт без консервантов.

Для приготовления понадобится: любые сезонные овощи — кабачки, болгарский перец, морковь, цветная капуста, брокколи, зелёная фасоль, лук, зелень. Овощи вымойте, обсушите, нарежьте кубиками или соломкой. Цветную капусту и фасоль бланшируйте в кипящей воде 2–3 минуты, затем остудите в ледяной воде. Все овощи обсушите, перемешайте в большой миске. Разложите по порционным пакетам или контейнерам, удалите воздух, заморозьте. Храните в морозилке до 6 месяцев. Используйте без разморозки, добавляйте в супы, рагу, омлеты, пасту или рис.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заморозила такую смесь — зимой добавляла в пасту и супы, овощи оставались упругими и яркими. Я увеличила количество перца и добавила кукурузу, а зелень заморозила отдельно. Кстати, можно включить баклажаны, предварительно вымочив их. Находка, а не рецепт!