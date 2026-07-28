Куда деть кабачки: 10 идей, о которых вы даже не догадывались

Куда деть кабачки: 10 идей, о которых вы даже не догадывались

Сезон кабачков в самом разгаре, и этот овощ, пожалуй, самый популярный и одновременно самый недооцененный герой каждого лета. Кабачки передают из рук в руки, дарят соседям, оставляют у подъезда в коробках с надписью «берите, не жалко» и про это уже сложены десятки шуток. Но мы расскажем о том, что способно изменить ваш взгляд на этот скромный овощ, и, возможно, после нашего материала вы больше не захотите раздавать урожай кабачков знакомым — идей для использования куда больше, чем кажется.

Как сохранить кабачки надолго

Кабачок — овощ благодарный: растет быстро, дает щедрый урожай и почти не капризничает. Проблема в другом: садоводы просто не знают, куда пристроить десятки плодов, которые появляются одновременно. На самом деле кабачки — универсальный продукт, который пригодится не только на кухне, но и в быту, в творчестве и даже в уходе за собой. Достаточно взглянуть на них шире, чем просто на ингредиент для рагу.

Ниже — 10 идей, как с пользой распорядиться урожаем: пять кулинарных способов сохранить кабачки надолго и пять неожиданных вариантов их применения за пределами кухни.

Заморозка. Нарежьте кабачки кубиками или брусочками, слегка бланшируйте 1–2 минуты в кипятке, остудите и разложите по пакетам — зимой такие заготовки пригодятся для супов и рагу.

Сушка. Тонкие кружочки кабачков высушите в духовке при 60–70 градусах или в электросушилке — получится основа для чипсов или добавка в супы.

Консервация в банках. Классика: кабачки в томатном соусе, кабачковая икра или маринованные кабачки по-корейски хранятся всю зиму и разнообразят стол.

Жарка и запекание порциями с последующей заморозкой. Обжаренные оладьи или запеченные ломтики можно заморозить готовыми — разогрели и подали.

Сладкое варенье или цукаты. Звучит непривычно, но кабачковое варенье с лимоном и имбирем по вкусу напоминает варенье из ананаса, а цукаты — отличная альтернатива магазинным сладостям.

Куда деть кабачки: 10 идей, о которых вы даже не догадывались Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нестандартное применение кабачков

Кабачки пригодятся не только на кухне — их можно использовать в уходе за собой, в саду и даже в творчестве с детьми. Вот 5 идей, о которых редко задумываются, но которые стоит взять на заметку.

Тоник и маска для лица. Сок кабачка богат витаминами A и C, увлажняет кожу и подходит для домашних масок и освежающих лосьонов.

Компост. Переросшие или порченые кабачки — ценное органическое удобрение для грядок, ускоряющее образование перегноя.

Корм для животных. Кабачки охотно едят куры, кролики и даже коровы — калорийность низкая, а польза для рациона животных заметная.

Штампы для детского творчества. Разрежьте кабачок поперек, вырежьте узор — и получится удобный штамп для рисования с детьми красками.

Скраб для тела. Измельченная кожура кабачка в смеси с маслом — мягкий натуральный скраб для ухода за кожей.

Кабачки не зря считаются одним из самых полезных летних овощей: в них минимум калорий, много клетчатки, калия и антиоксидантов, а универсальность применения делает их находкой для дома и дачи. Если в следующий раз урожай любого овоща на участке окажется слишком большим, вспомните этот принцип — почти любой продукт можно использовать шире, чем кажется на первый взгляд, было бы желание немного поэкспериментировать.

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