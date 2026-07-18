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18 июля 2026 в 14:19

Проще не придумать: бюджетные кабачковые рулетики за 5 минут без хлопот

Летние и легкие кабачковые рулетики — явная польза в каждой калории Летние и легкие кабачковые рулетики — явная польза в каждой калории Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летнее изобилие овощей открывает огромный простор для кулинарного творчества, не требуя при этом серьезных финансовых затрат. Кабачок остается самым доступным и благодарным продуктом, из которого можно создать настоящие гастрономические шедевры. Оригинальные кабачковые рулетики из простых сезонных ингредиентов станут отличной альтернативой дорогим закускам и разнообразят привычное меню.

Рулетики с кремом из плавленого сырка и чесночных стрелок

Чесночные стрелки — это потрясающий сезонный ингредиент, который часто достается дачникам абсолютно бесплатно или продается на рынках за сущие копейки. Для первого рецепта понадобятся: молодые кабачки (небольшие — 2 шт.), плавленый сырок (типа «Дружба» — 150 г), чесночные стрелки (50 г), майонез (2 ст. л.), подсолнечное масло (1 ст. л.), соль и черный перец по вкусу.

Для начала нарежьте овощи тонкими продольными пластинами с помощью обычной овощечистки. Слегка смажьте полученные слайсы подсолнечным маслом и обжарьте на сухой сковороде по одной минуте с каждой стороны до мягкости. Чесночные стрелки промойте и пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Тщательно разомните плавленый сырок вилкой, соедините с чесночной пастой, добавьте майонез, соль и специи. Нанесите полученную массу на обжаренные полоски и сверните их. Такие сытные кабачковые рулетики готовятся невероятно быстро и обходятся в сущие копейки. Вся польза этого простого блюда кроется в доступности сезонных витаминов.

  • Калорийность на 100 г: около 135 ккал. БЖУ на 100 г: белки — 4 г, жиры — 11 г, углеводы — 5 г.

  • Польза: чесночные стрелки содержат фитонциды и эфирные масла, которые эффективно укрепляют иммунную систему и борются с бактериями.

Запеченные рулеты с начинкой из гречки и лесных грибов

Уникальное и сытное сочетание, которое ломает стереотипы о кабачковых закусках и позволяет использовать остатки вчерашнего гарнира. Для этого блюда понадобятся: кабачки (средние — 2 шт.), гречневая крупа (отварная — 150 г), грибы (шампиньоны или любые лесные — 100 г), репчатый лук (1 шт.), масло (подсолнечное — 1 ст. л.), соль и черный перец по вкусу.

Проще не придумать: бюджетные кабачковые рулетики за 5 минут без хлопот Проще не придумать: бюджетные кабачковые рулетики за 5 минут без хлопот Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нарежьте кабачки вдоль тонкими пластинами. Грибы и лук мелко накрошите и обжарьте на сковороде с добавлением подсолнечного масла до золотистого цвета, затем смешайте с готовой гречневой кашей. Посолите и поперчите начинку по вкусу. Выложите немного гречнево-грибной смеси на край каждого кабачкового слайса, аккуратно сверните рулетом и выложите в форму для запекания. Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. В использовании простых местных продуктов кроется главная польза летнего меню для семейного бюджета.

  • Калорийность на 100 г: 58 ккал. БЖУ на 100 г: белки — 2 г, жиры — 2 г, углеводы — 8 г.

  • Польза: гречневая крупа обеспечивает организм сложными углеводами и железом.

Воздушные рулетики с творогом и овсяными хлопьями

Секрет этого рецепта заключается в добавлении сухих овсяных хлопьев непосредственно в начинку, что помогает удерживать влагу внутри рулета во время выпекания. Для приготовления понадобятся: кабачки (крупные — 2 шт.), нежирный творог (9% — 200 г), овсяные хлопья (быстрого приготовления — 3 ст. л.), крупное яйцо (1 шт.), свежая петрушка (0,5 пучка), чеснок (1 зубчик), соль по вкусу.

Смешайте в миске творог, сырое яйцо, овсяные хлопья, измельченный чеснок и мелко нарезанную петрушку, слегка посолите массу и дайте ей постоять пять минут, чтобы хлопья немного набухли. Кабачки нарежьте тонкими полосками. Распределите творожную массу по всей длине полосок, сверните их в плотные рулеты и установите вертикально в глубокую форму для запекания. Выпекайте в духовке при температуре 190 градусов около 20 минут до появления легкой корочки. В этом блюде сочетается настоящая польза белков и пищевых волокон. Данный рецепт позволяет всего за несколько минут создать нежное диетическое угощение.

  • Калорийность на 100 г: 85 ккал. БЖУ на 100 г: белки — 7 г, жиры — 3,5 г, углеводы — 6,5 г.

  • Польза: творог снабжает организм легкоусвояемым кальцием и фосфором. Тем не менее овсяные хлопья содержат глютен, что делает это блюдо неподходящим для людей с целиакией.

Приготовление легких сезонных блюд доказывает, что здоровая еда может быть доступной каждому. Простые кулинарные приемы и правильное сочетание привычных продуктов помогают создавать сытные, красивые и бюджетные угощения без ущерба для кошелька.

Ранее мы делились с вами быстрыми рецептами тушеных кабачков.

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