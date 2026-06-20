Три рецепта сочной свинины в духовке: с ингредиентом из СССР и чаем

Сочная свинина в духовке — попробуйте рецепт, который покорит даже гурманов

Три рецепта сочной свинины в духовке: с ингредиентом из СССР и чаем

Приготовить по-настоящему нежное и сочное мясное блюдо в домашних условиях, например свинину в духовке, — задача, которая часто вызывает кучу вопросов у хозяек. Правильно подобранный рецепт и знание маленьких кулинарных хитростей помогут вам превратить обычный ужин в ресторанный шедевр. Секрет идеального блюда кроется не в дороговизне отруба, а в правильном подходе к его предварительной подготовке. Качественная свинина в духовке получается мягкой благодаря использованию нестандартных маринадов и техник, которые удерживают мясные соки внутри. Ниже представлены три уникальных способа запекания, которые удивят близких и разнообразят привычное меню.

Свинина в квасном сусле с моченым яблоком

Этот старинный, но незаслуженно забытый рецепт основан на ферментации мяса натуральной кислинкой. Квасное сусло размягчает волокна, а моченое яблоко отдает свинине в духовке свой неповторимый аромат.

Ингредиенты: свинина (окорок или шея — 1 кг), концентрат квасного сусла (3 ст. л.), яблоки (моченые — 2 шт.), чеснок (4 зубчика), соль (каменная — 1 ч. л.), перец (черный молотый — 0,5 ч. л.), вода (питьевая — 100 мл).

Способ приготовления: мясо промыть и обсушить бумажным полотенцем. Сделать глубокие надрезы по всей поверхности. Чеснок нарезать пластинками и нашпиговать им кусок. Смешать квасное сусло с солью, перцем и водой, тщательно обмазать этой смесью мясо и оставить мариноваться на два часа. Выложить кусок на фольгу, вокруг разложить четвертинки моченых яблок. Плотно завернуть фольгу и выпекать при температуре 180 градусов ровно полтора часа, затем открыть фольгу на 10 минут для румяной корочки.

Калорийность на 100 г: 215 ккал.

БЖУ на 100 г: белки — 15,2 г, жиры — 16,4 г, углеводы — 2,1 г.

Польза: моченое яблоко обогащает блюдо пектином, который помогает пищеварению и снижает нагрузку на поджелудочную железу при усвоении жирного мяса.

Три рецепта сочной свинины в духовке: с ингредиентом из СССР и чаем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Нежная корейка в чайном маринаде лапсанг сушонг

Использование копченого китайского чая — редкий прием, который дарит мясу благородный аромат дымка без использования вредного жидкого дыма.

Ингредиенты: свинина (корейка на кости — 1,2 кг), чай (лапсанг сушонг — 2 ст. л.), крутой кипяток (400 мл), мед (натуральный — 1 ст. л.), соевый соус (классический — 50 мл), имбирь (свежий корень — 20 г), соль по вкусу.

Способ приготовления: заварить чай крутым кипятком, настоять 15 минут и процедить. В остывший чай добавить соевый соус, мед и натертый имбирь. Поместить корейку в глубокую емкость, залить маринадом и убрать в холодильник на ночь. Перед запеканием мясо посолить по вкусу, выложить в рукав для запекания вместе с остатками маринада. Готовить в разогретой до 170 градусов духовке в течение 80 минут. За пять минут до конца аккуратно разрезать сверху рукав.

Калорийность на 100 г: 198 ккал.

БЖУ на 100 г: белки — 16,8 г, жиры — 13,5 г, углеводы — 1,8 г.

Польза: имбирь в маринаде стимулирует выработку желудочного сока для лучшего расщепления белков.

Сочная свинина в духовке — попробуйте рецепт, который покорит даже гурманов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Мраморный окорок под хрустящей корочкой из толокна

Толокно — редкий сегодня ингредиент, который при запекании создает герметичную оболочку. Свинина в духовке по этому рецепту сохраняет абсолютно весь сок внутри, оставаясь невероятно нежной.

Ингредиенты: свинина (окорок — 1 кг), толокно (овсяное — 4 ст. л.), горчица (зернистая — 2 ст. л.), сметана (жирность 20% — 3 ст. л.), соль (морская — 1 ч. л.), кориандр (молотый — 0,5 ч. л.).

Способ приготовления: смешать в небольшой миске сметану, зернистую горчицу, соль и кориандр. Натереть этой смесью подготовленный кусок мяса. Обвалять окорок в овсяном толокне со всех сторон так, чтобы получилась плотная панировка. Выложить кусок на противень, застеленный пергаментом. Запекать при температуре 190 градусов примерно 70–80 минут. Корочка станет золотистой и запечатает все соки.

Калорийность на 100 г: 230 ккал.

БЖУ на 100 г: белки — 14,8 г, жиры — 17,1 г, углеводы — 3,5 г.

Польза: кориандр обладает ветрогонным действием, избавляя от тяжести в животе после сытного обеда.

Три рецепта сочной свинины в духовке: с ингредиентом из СССР и чаем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Каждый представленный рецепт позволяет по-новому взглянуть на привычные продукты и создать кулинарный шедевр без лишних усилий.

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