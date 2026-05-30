ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 11:15

Идеальный завтрак за 15 минут: 3 шедевра из творога для вашего лучшего утра

Что приготовить из творога на завтрак — сырники, ватрушки и быстрая запеканка Что приготовить из творога на завтрак — сырники, ватрушки и быстрая запеканка Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Творог — это уникальный продукт, который незаслуженно ограничивается лишь подачей в свежем виде или стандартными оладьями. Существует множество способов превратить его в изысканные блюда для завтрака, которые наполнят утро энергией и подарят настоящее гастрономическое удовольствие всей семье.

Сырники «Ледяное ядро»

Вместо того чтобы лепить мокрые комки, мы замораживаем порции сырников. Да, вы не ослышались. Этот метод гарантирует хрустящую корочку и нежнейшую середину без трещин — идеально для завтрака!

Почему это работает: замороженный творог при попадании в горячее масло не растекается, а влага выходит равномерно. Никакой «резины».

Ингредиенты:

творог (жирность 5–9% — 500 г), желтки крупные (2 шт.), сахар (ванильный — 1 ч. л. и обычный — 2 ст. л. без горки), мука (рисовая — 60 г, она дает хруст), крахмал (кукурузный — 20 г), щепотка соли, масло топленое (для жарки — 40 г).

Приготовление:

Смешайте желтки, сахар, соль. Добавьте творог, рисовую муку и крахмал — не перемешивайте до пасты, пусть останутся мелкие крупинки. Слепите 8 шариков, приплюсните в толстые шайбы (1,5 см). Выложите на доску, застеленную пергаментом. Уберите в морозилку ровно на 25 минут. Жарьте сырники на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны в топленом масле. Не накрывайте крышкой.

  • Калории и БЖУ на 100 г: 189 ккал, белки — 12,1 г, жиры — 9,4 г, углеводы — 14,3 г.

  • Полезные свойства: рисовая мука мягко обволакивает желудок (низкая кислотность), заморозка разрушает часть лактозы — легче усвоение.

Ватрушки «Ленивая улитка»

Классические ватрушки требуют возни с дрожжами. Забудьте. Мы используем лаваш и неожиданный прием: томление на сухой сковороде под грузом.

Идеальный завтрак за 15 минут: 3 шедевра из творога для вашего лучшего утра Идеальный завтрак за 15 минут: 3 шедевра из творога для вашего лучшего утра Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ингредиенты:

лаваш тонкий (армянский — 1 большой лист), творог (мягкий, 9% — 300 г), яйцо (1 шт. для смазки + 1 желток в начинку), мед (жидкий — 1 ст. л.), цедра лимона (1 ч. л.), соль (щепотка), мускатный орех (на кончике ножа).

Приготовление:

Смешайте творог с желтком, медом, цедрой, солью и мускатом. Лаваш нарежьте на квадраты 12х12 см. В центр каждого положите по 1 ст. л. начинки, заверните конвертом. Смажьте взбитым яйцом. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выложите ватрушки швом вниз, придавите второй сковородой или грузом. Жарьте 3 минуты с каждой стороны. Внутри будет тягучая карамель, снаружи — хруст.

  • Калории и БЖУ на 100 г: 212 ккал, белки — 10,8 г, жиры — 11,2 г, углеводы — 17,5 г.

  • Полезные свойства: мед (в отличие от сахара) дает быструю энергию без резкого скачка инсулина, цедра лимона — витамин С для иммунитета с утра.

Быстрая запеканка «Мокрый понедельник»

Вместо манки или муки берем сырую тыквенную муку (или перемолотые семечки). Она дает влажность и полностью убирает «мучной» привкус. Запеканка не оседает, даже если вы отвлеклись на детей.

Ингредиенты:

творог (пастообразный, 5% — 400 г), яйца (крупные — 3 шт.), тыквенная мука (30 г) или семечки тыквы (молотые в кофемолке — 40 г), банан (переспелый — 1 шт. вместо сахара), разрыхлитель (1 ч. л.), ванилин (2 г).

Приготовление:

Разомните банан вилкой, смешайте с творогом и яйцами до однородности. Всыпьте тыквенную муку, разрыхлитель, ванилин. Дайте постоять 5 минут (семена набухнут). Вылейте в силиконовую форму (20 см). Выпекайте при 170 °C 25 минут. Не открывайте дверцу первые 20 минут — запеканка сама «схватится».

  • Калории и БЖУ на 100 г: 156 ккал, белки — 13,5 г, жиры — 5,8 г, углеводы — 11,1 г.

  • Полезные свойства: тыквенная мука — цинк (для кожи и волос) и клетчатка (чистка кишечника), банан вместо сахара — калий для сердца.

Идеальный завтрак за 15 минут: 3 шедевра из творога для вашего лучшего утра Идеальный завтрак за 15 минут: 3 шедевра из творога для вашего лучшего утра Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приготовление блюд из творога — это искусство, доступное каждому, кто готов немного поэкспериментировать на своей кухне ради вкусного завтрака. Использование таких ингредиентов, как кокосовая мука, миндальный экстракт или овсяная основа, позволяет каждый раз создавать новый, неповторимый вкус. Главное — выбирать качественный творог и готовить с любовью, ведь именно детали определяют качество вашего утра. Пусть эти простые, но изысканные рецепты станут основой вашей утренней традиции.

Ранее мы рассказывали, как похудеть с помощью творога.

Читайте также
Беру 300 мл молока и пеку весенние сырные блинчики: пучок зелени и 20 минут
Общество
Беру 300 мл молока и пеку весенние сырные блинчики: пучок зелени и 20 минут
Достаю сыр и трачу всего 10 минут — подаю на завтрак пиццу-гренки с сырной шапкой и колбасой
Общество
Достаю сыр и трачу всего 10 минут — подаю на завтрак пиццу-гренки с сырной шапкой и колбасой
Творог, манка и яйцо — через 15 минут в духовке «Нежные лапушки»: пышные, румяные, как из детства
Общество
Творог, манка и яйцо — через 15 минут в духовке «Нежные лапушки»: пышные, румяные, как из детства
5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников
Семья и жизнь
5 завтраков с творогом за 10 минут для ленивых: от лепешек до сырников
Пеку направо и налево, остановиться не могу: творожные ватрушки с любым джемом или ягодами — получатся у каждой хозяйки
Общество
Пеку направо и налево, остановиться не могу: творожные ватрушки с любым джемом или ягодами — получатся у каждой хозяйки
завтрак
рецепты
творог
сырники
ватрушки
запеканка
ингредиенты
приготовление
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.