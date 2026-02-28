Зимняя Олимпиада — 2026
Сковорода вместо духовки: секрет нежного творожного печенья

Печенье творожное на сковороде — удивите близких вкусной сладостью
Есть кухни, где духовка годами стоит нетронутой, а выпечка при этом получается отменной. Секрет прост: хорошая чугунная сковорода и правильное тесто способны заменить любой духовой шкаф. Особенно когда речь идет о нежном твороге и паре неожиданных ингредиентов для идеального печенья.

Для приготовления понадобятся: творог 5% (250 г), нутовая мука (130 г) — именно она придает тесту ореховый привкус и плотность без лишней клейкости, кукурузный крахмал (20 г), яйцо (1 шт.), кокосовый сахар (3 ст. л.) — он мягче обычного и дает легкую карамельную нотку, кардамон молотый (щепотка), разрыхлитель (0,5 ч. л.) и щепотка соли.

Творог тщательно разминают вилкой, вбивают яйцо, всыпают кокосовый сахар, кардамон и соль — перемешивают до однородности. Нутовую муку соединяют с крахмалом и разрыхлителем, вводят в творожную массу и замешивают мягкое, чуть липкое тесто. Из него влажными руками формируют небольшие лепешки. Сковороду прогревают на самом малом огне, без единой капли масла и выкладывают печенье. Накрывают крышкой и выдерживают по 5–6 минут с каждой стороны — до уверенной золотистой корочки.

Кардамон здесь — не случайность: он раскрывается именно при медленном нагреве и превращает простое угощение в нечто запоминающееся.

  • Калорийность на 100 г: 203 ккал.

  • БЖУ: 10,2/5,4/28,6.

Ранее мы делились с вами рецептом голубцов, которого нет у кулинарных блогеров.

