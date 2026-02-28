Зимняя Олимпиада — 2026
Постное тесто за копейки: универсальное — для пирогов и пирожков без яиц и молока

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Постное дрожжевое тесто — это универсальная основа для пирогов и пирожков, которая готовится из самых простых и бюджетных продуктов, но получается нежной, воздушной и очень вкусной.

Без яиц, молока и сливочного масла это постное тесто за копейки отлично подходит для любой начинки — сладкой или соленой.

Для приготовления понадобится: 500 г муки, 250 мл теплой воды, 1,5 ч. л. сухих дрожжей (или 25 г свежих), 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 50 мл растительного масла.

Рецепт: в теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10-15 минут до появления пенной шапки. Добавьте соль и растительное масло, перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Месить нужно не менее 5-7 минут. Сформируйте шар, положите в миску, смазанную маслом, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа до увеличения в объеме вдвое. Обомните тесто и можно приступать к лепке пирожков или пирогов. Выпекайте при 180-190°C до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить постный пирог с капустой: тесто на воде и много сочной начинки.

