28 февраля 2026 в 11:09

Подсохший багет больше не выбрасываю — готовлю из него кайфовую запеканку: рецепт-минутка, который выручает

Фото: D-NEWS.ru
Когда совсем нет сил готовить, но нужно накормить семью, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. Всего 15 минут — и сытный ужин на столе!

Для запеканки мне понадобится: тостовый хлеб (6-8 ломтиков), яйца (4 шт.), молоко (200 мл), тертый сыр (100 г), ветчина или курица (100 г), помидоры черри (5-6 шт.), зелень, соль, перец.

Форму для запекания смазываю маслом. Выкладываю ломтики хлеба в один слой. Если хлеб очень свежий, можно немного подсушить его на сухой сковороде. Ветчину или курицу нарезаю небольшими кубиками, помидоры черри режу половинками, зелень мелко рублю. Равномерно распределяю начинку поверх хлеба. В миске взбиваю яйца с молоком, солью и перцем до однородности. Заливаю этой смесью хлеб с начинкой, слегка прижимаю ложкой, чтобы вся масса пропиталась. Сверху обильно посыпаю тертым сыром. Оставляю на 5-7 минут для пропитки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистой сырной корочки. Даю немного остыть в форме, затем нарезаю на порции. Подаю теплой со сметаной или свежими овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

