28 февраля 2026 в 11:00

Никаких больше сырников. На завтрак жарю грузинские гренки с сулугуни и кинзой — нежность с хрустящей корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Беру хлеб, сулугуни и кинзу — и жарю грузинские гренки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или лёгкого перекуса. Его необычность в том, что хрустящая золотистая корочка скрывает внутри нежную, тягучую начинку из расплавленного сулугуни с ароматной кинзой. Никаких лишних ингредиентов — только хлеб, сыр и зелень, а результат получается лучше, чем в любой грузинской пекарне. Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие ломтики снаружи и мягкая, тянущаяся сырная сердцевина внутри, с ярким акцентом свежей зелени. Аромат чеснока и кинзы наполняет кухню, собирая всю семью за столом ещё до того, как гренки успевают остыть. Они исчезают со сковороды мгновенно, и всегда хочется добавки.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков белого хлеба или батона, 200 г сулугуни, пучок свежей кинзы, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, растительное масло для жарки. Сулугуни натрите на крупной тёрке, кинзу мелко порубите, чеснок измельчите. Смешайте сыр с зеленью и чесноком. Яйцо слегка взбейте. Хлеб обмакните в яйцо, выложите на сковороду с разогретым маслом, сверху на каждый ломтик положите сырную массу, накройте крышкой и жарьте на среднем огне 3–4 минуты до расплавления сыра и румяной корочки снизу. Переверните и обжарьте ещё 2–3 минуты. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
гренки
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
