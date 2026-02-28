Зимняя Олимпиада — 2026
Яблочные кольца с творогом и орехами — простое угощение к чаю. Нежнее и вкуснее шарлотки

Фото: D-NEWS.ru
Беру яблоки, творог и грецкие орехи и готовлю нежные яблочные кольца прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого десерта, завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что из обычных яблок получаются изящные колечки с нежной творожно-ореховой начинкой, которые нежнее и вкуснее любой шарлотки. Получается обалденная вкуснятина: сочные, карамелизованные яблочные дольки с хрустящей корочкой и мягкой, сливочной начинкой внутри, где творог и орехи создают идеальный баланс сладости и нежности. Аромат ванили и корицы наполняет кухню, а десерт исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 3 крупных яблока, 200 г творога, 50 г грецких орехов, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, ванилин, корица, 2 ст. ложки муки, растительное масло для жарки. Яблоки вымойте, удалите сердцевину специальным приспособлением или ножом, нарежьте кольцами толщиной около 1 см. Творог разомните с яйцом, сахаром, ванилином и измельченными орехами. Каждое яблочное кольцо обмакните в муку, затем выложите на разогретую сковороду с маслом. В центр каждого кольца выложите творожную начинку, слегка прижмите. Обжаривайте с одной стороны 3–4 минуты до золотистости, затем аккуратно переверните и жарьте еще 2–3 минуты. Подавайте теплыми, посыпав корицей и сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

