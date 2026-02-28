Посол рассказал, как НАТО затрещало по швам из-за Арктики

Внутри блока НАТО обострились противоречия по вопросам Арктики, заявил российский посол в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, которые приводит РИА Новости, разногласия между арктическими странами Альянса усилились, в том числе в территориальной сфере.

Отмечаем обострившиеся в последнее время противоречия по вопросам арктической повестки, включая территориальную проблематику, между арктическими странами НАТО, — рассказал Корчунов.

При этом дипломат отметил, что неарктические члены НАТО, такие как Британия, Франция, Германия и Нидерланды, все активнее стремятся укрепить свое присутствие в Арктике. По мнению Корчунова, они привносят туда напряженность и элементы противостояния, что противоречит традиционному для региона духу сотрудничества.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников обращал внимание, что Запад превращает Арктику в новую арену противостояния. Он отметил, что страны НАТО «увлеклись» милитаризацией Заполярья, начав укреплять наступательный потенциал и наращивать военно-тренировочную активность.