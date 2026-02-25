В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния

Запад превращает Арктику в новую арену противостояния, заявил на площадке международного клуба «Валдай» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Он отметил, что страны НАТО «увлеклись» милитаризацией Заполярья.

НАТО явно увлеклось милитаризацией Заполярья: укрепляет наступательный потенциал, наращивает военно-тренировочную активность, — сказал Масленников.

Ранее генеральный консул России на Шпицбергене Андрей Чемерило заявил, что Норвегия и НАТО должны соблюдать демилитаризованный статус Шпицбергена и не втягивать архипелаг в военное планирование. Он подчеркнул, что Москва имеет безусловное право на присутствие в регионе, подтвержденное историческим вкладом в освоение этих территорий.

До этого главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич сообщил, что Североатлантический альянс официально запустил миссию Arctic Sentry («Арктический часовой»). Ее цель состояла в расширении военного присутствия Блока в Арктике.