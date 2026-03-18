Политика Киева по насильственной украинизации полностью провалилась, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала, что действия киевских властей ударили по своему же народу. Дипломат отметила, что жители республики раньше спокойно использовали как русский, так и украинский языки, передает корреспондент NEWS.ru.

Политика украинизации, она не просто провалилась с точки зрения того, что ее не смогли провести. Она ударила по самому украинскому народу, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД России заявила, что оскорбительные высказывания языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что русский язык якобы равен наглости, представляют собой проявление нацизма. Она добавила, что язык глупости нельзя скрыть.

До этого сообщалось, что изучение английского языка станет обязательным в детских садах на Украине. Мера вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Уточняется, что разработаны практические рекомендации по проведению занятий для детей пяти-шести лет. Занятия планируют проводить в игровой форме.