Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 10:59

В МИД ответили языковому омбудсмену Украины после слов о русском языке

Захарова сочла слова языкового омбудсмена Украины проявлением нацизма

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Оскорбительные высказывания языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что русский язык якобы равен наглости — проявление нацизма и глупости, заявила в разговоре с РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, язык глупости нельзя скрыть.

С одной стороны, это то, что в мировой истории, практике получило названия от расизма до нацизма и неонацизма. С другой стороны, это наверное, тот самый язык глупости, который, на каком бы языке ни говорил, скрыть нельзя, — отметила она.

Ранее сообщалось, что несмотря на политику украинизации, русский язык остается главным в общении среди жителей Украины. Так, 40% школьников на переменах используют русский, а доля детей, называющих украинский родным языком, за год упала с 71% до 64%.

Помимо этого, появилась информация, что в учебных заведениях Киева фиксируется массовое использование русского языка. Согласно данным исследования, каждый четвертый педагог ведет занятия на русском, а 40% преподавателей применяют его в ходе неформального общения.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.