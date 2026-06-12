Девочка-подросток устроилась на летнюю подработку и осталась без части руки

Девочка-подросток устроилась на летнюю подработку и осталась без части руки Девочка-подросток лишилась части руки на подработке в Ленобласти

Несовершеннолетняя девушка во время летней временной работы лишилась части руки из-за попадания конечности в механизм станка, сообщает Telegram-канал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Педиатрического университета. Инцидент произошел в населенном пункте Колтуши.

Товарищи 15-летней пострадавшей оказали ей первую помощь и доставили подростка в клинику вместе с фрагментами руки. Операция продолжалась более трех часов. Врачи микрохирургического отделения столкнулись с тяжелым повреждением: культя правой кисти была лишена кожи, мышцы оказались размозжены, кровоток в поврежденных тканях отсутствовал.

Медики удалили нежизнеспособные и раздробленные участки мягких тканей. Полностью сохранить верхнюю конечность из-за тяжести полученного повреждения не вышло.

Ранее в Перми служебная собака породы овчарка вырвала икроножную мышцу у 12-летнего школьника. Ребенок катался на велосипеде с приятелями, заехал на заброшенный участок, где на него напал один из трех псов. Мальчика срочно доставили в отделение неотложной хирургии, провели операцию, однако заживление тканей идет трудно, не исключена пересадка кожи и мышц.