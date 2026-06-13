Мужчина открыл огонь по прохожим с балкона на третьем этаже В Пушкине задержали стрелявшего по прохожим мужчину

В Пушкине задержан мужчина, стрелявший из травматического пистолета с балкона по прохожим, заявили в региональном МВД. Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть вечером 12 июня. Очевидец сообщил полицейским, что неизвестный ведет огонь с балкона третьего этажа дома 44 по улице Железнодорожной.

Прибывший наряд обнаружил дебошира в квартире. Им оказался 41-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Никто из прохожих не пострадал. Травматический пистолет был изъят. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Сергиевом Посаде в результате конфликта со стрельбой пострадали двое подростков. Местный житель поссорился с тремя нетрезвыми молодыми людьми. Один из них угрожал мужчине ножом. В ответ тот достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Компания разбежалась, однако вскоре двое из них вернулись с пневматическим ружьем и возобновили конфликт.

Также в Москве двое нападавших подстрелили и ограбили потомка поэта Александра Пушкина — Андрея Де Торби. Инцидент произошел в Измайловском парке. Мужчину атаковали и выстрелили из пистолета, пуля попала в бедро. После этого злоумышленники похитили у пострадавшего телефон стоимостью 80 тыс. рублей.