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23 июля 2026 в 14:13

Пьяный москвич открыл огонь из окна квартиры на Березовой аллее

Росгвардейцы задержали москвича, который стрелял из травматики в воздух

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из окна своей квартиры на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства. Он стрелял в воздух из травматического оружия. Вскоре сотрудники Росгвардии задержали 56-летнего нарушителя, он был доставлен в отдел полиции.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, производил выстрелы из травматического оружия в воздух из окна своей квартиры, — следует из сообщения.

Ранее в подмосковной Электростали мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из пневматического ружья в 15-летнего подростка. Инцидент произошел у дома на улице Чернышевского, когда мальчик убирал двор. Стрелок произвел выстрел с балкона своей квартиры на четвертом этаже.

До этого в Санкт-Петербурге полиция задержала четверых за использование пневматического оружия и аэрозолей в уличной драке на Лиговском проспекте. Конфликт произошел в Центральном районе, никто из участников не пострадал.

Москва
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