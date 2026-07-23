Пьяный москвич открыл огонь из окна квартиры на Березовой аллее Росгвардейцы задержали москвича, который стрелял из травматики в воздух

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из окна своей квартиры на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства. Он стрелял в воздух из травматического оружия. Вскоре сотрудники Росгвардии задержали 56-летнего нарушителя, он был доставлен в отдел полиции.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, производил выстрелы из травматического оружия в воздух из окна своей квартиры, — следует из сообщения.

Ранее в подмосковной Электростали мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из пневматического ружья в 15-летнего подростка. Инцидент произошел у дома на улице Чернышевского, когда мальчик убирал двор. Стрелок произвел выстрел с балкона своей квартиры на четвертом этаже.

До этого в Санкт-Петербурге полиция задержала четверых за использование пневматического оружия и аэрозолей в уличной драке на Лиговском проспекте. Конфликт произошел в Центральном районе, никто из участников не пострадал.