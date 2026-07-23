Раскрыто, изменят ли ВС РФ тактику после слов Рубио о провале в Анкоридже Политолог Перенджиев: РФ может разрушить логистику ВСУ, уничтожив дороги и мосты

Российские войска могут в корне изменить логистику Вооруженных сил Украины, сосредоточившись на тотальном уничтожении автомобильных и железнодорожных дорог и мостов, что станет более чувствительным ударом, чем атаки на энергосистему, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, что переговоры Москвы и Вашингтона в Анкоридже оказались провалом. По словам Перенджиева, пока Россия воздерживается от смены тактики, но география целей в ходе СВО может заметно расшириться, если Вашингтон не перестанет поддерживать ВСУ.

Со временем мы можем еще больше расширить географию ударов по Украине. Речь не об атаках на территорию стран НАТО, поставляющих оружие ВСУ. Я говорю об ударах по железным и автомобильным дорогам и мостам Украины. Мы пока не бьем и не уничтожаем такие цели, руководствуясь гуманитарными вопросами. ВС РФ уничтожают портовую инфраструктуру, чтобы перерезать коммуникацию в виде поставок оружия. Может быть, автомобильные мосты тоже будут подвержены ударам РФ. Атаки на путепроводы будут более болезненными, чем на объекты энергетики, — сказал политолог.

Он добавил, что Россия наносит удары строго по военным объектам или целям двойного назначения. Также, по словам политолога, Москва всегда предупреждает американскую сторону о своих намерениях на случай, если ситуация не изменится.

Прежде чем наносить удары, РФ предупреждает об этом американскую сторону: «Вот что Россия готова делать на следующей стадии боевых действий, если вы не угомоните и сами не перестанете поддерживать тех зверей, которых вскормили». ВС РФ бьют исключительно по объектам военного либо двойного назначения, — заключил Перенджиев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Соединенным Штатам следует пересмотреть базовые подходы к урегулированию украинского кризиса, прежде чем предлагать России новые инициативы. По его словам, смена тактики без понимания корня проблем не приведет к желаемому результату.