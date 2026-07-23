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23 июля 2026 в 16:04

Зеленский нашел новую должность для экс-главы Минобороны Федорова

Зеленский предложил Федорову пост вице-премьера по военным инновациям

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность, сообщает «Укринформ». Федоров может стать вице-премьером по вопросам военных инноваций.

Я предложил ему несколько должностей, последняя должность, чтобы не идти в детали всех наших встреч, — вице-премьер-министр Украины по военным новациям, — уточнил Зеленский.

15 июля объявили об отставке Федорова. Затем стало известно, что экс-глава оборонного ведомства не получит назначения в обновленном составе правительства.

Ранее Федоров отклонил кадровые предложения Зеленского, включая пост вице-премьера по технологическому направлению, признавшись, что до сих пор не понимает причин своей отставки. По словам бывшего чиновника, реализация его стратегии невозможна без полномочий Минобороны, поэтому он рекомендовал подключить к работе с новым главкомом Михаилом Драпатым прежнюю команду ведомства, чтобы избежать многомесячного периода адаптации.

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