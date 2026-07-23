Родителям пришлось расплачиваться за издевательства сына над одноклассницей В Уфе родителей школьника оштрафовали на 200 тыс. рублей за травлю одноклассницы

Родителей 14-летнего уфимского школьника оштрафовали на 200 тыс. рублей из-за травли одноклассницы, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Подросток создал фейковую страницу в социальных сетях, где публиковал оскорбительные материалы о девочке, после чего разослал ссылку всем знакомым.

Пострадавшая школьница пыталась игнорировать издевательства, однако из-за сильного стресса ей потребовалась помощь психолога. Отец несовершеннолетней решил защитить дочь и обратился с иском в суд против самого агрессора и его родителей. В результате разбирательства суд полностью встал на сторону пострадавшей семьи и удовлетворил требования истца. С семьи виновника взыскали 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 50 тыс. рублей на покрытие расходов на юриста.

Ранее житель Магдагачинского района Амурской области получил штраф в 3,5 тыс. рублей за нецензурные оскорбления в адрес учительницы своего сына. Поводом для конфликта между родителем и педагогом стали низкие оценки у ребенка. Мужчина написал учительнице «инструкцию» по правильному обучению детей, щедро разбавленную матом. Женщина написала заявление в полицию.