Амурчанин обматерил учительницу сына и поплатился

Житель Магдагачинского района Амурской области получил административный штраф за нецензурные оскорбления в адрес учительницы своего сына, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Поводом для конфликта между родителем и педагогом стали низкие оценки, полученные ребенком в школе.

Желая высказать недовольство, отец отправил женщине в мессенджере сообщение с «инструкцией» по обучению, щедро разбавленной матом. Педагог не стала терпеть хамство и сразу передала всю оскорбительную переписку в прокуратуру. В итоге эмоциональный ликбез закончился для мужчины привлечением к административной ответственности и штрафом в размере 3,5 тыс. рублей.

Ранее трое восьмиклассников из Южно-Сахалинска создали фейковый аккаунт учителя физики из школы № 20 с помощью нейросети. Школьники размещали от его имени непристойный контент, превратив педагога в «педофила». Выяснилось, что обе девочки — отличницы, а у юноши преподаватель ничего не вел. После вскрывшегося обмана родители одной из старшеклассниц увезли ее из России.