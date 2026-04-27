27 апреля 2026 в 11:39

Школьники превратили учителя в педофила

В Южно-Сахалинске школьники с помощью нейросети превратили педагога в педофила

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Южно-Сахалинске трое восьмиклассников создали фейковый аккаунт учителя физики из школы № 20 с помощью нейросети, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По данным источника, школьники размещали от его имени непристойный контент, превратив педагога в «педофила».

Выяснилось, что обе девочки — отличницы, а у юноши преподаватель ничего не вел. Когда проделка вскрылась, родители одной из старшеклассниц увезли ее из России.

За клевету на педагога подросткам не грозит уголовная ответственность — всем троим еще нет 16 лет. Однако их семьи поставят на учет в ПДН. Также с родителей могут взыскать компенсацию, а самих хулиганов отправить в спецучреждение.

Ранее преподаватель истории из Архангельской области обратилась в полицию после того, как 15-летний ученик создал фейковый Telegram-канал с ее фотографиями и предлагал секс за деньги. Подросток обиделся на двойку за контрольную, но из-за возраста его не смогли привлечь к ответственности. Учительница уволилась из школы.

До этого в городе Березники Пермского края суд обязал девятиклассника выплатить 10 тыс. рублей компенсации за оскорбление учителя химии. Ученик опоздал на урок, получил замечание, после чего показал педагогу неприличный жест и нецензурно выругался. Если у школьника не окажется средств, штраф заплатят его родители.

Регионы
Южно-Сахалинск
школьники
учителя
