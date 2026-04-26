Школьник превратил свою учительницу в проститутку

Учитель истории заявила в полицию на выставившего ее эскортницей ученика

Преподаватель истории в школе Архангельской области обратилась в полицию после того, как 15-летний ученик создал фейковый Telegram-канал, где от ее имени предлагал секс за деньги, передает Telegram-канал SHOT. Педагог незадолго до инцидента получила первую квалификационную категорию, а через несколько часов ей прислали ссылку на аккаунт с ее фотографиями из соцсетей.

По данным источника, подросток обиделся на двойку за контрольную работу и решил отомстить. Как пояснила учительница, ученик сдал вместо работы пустой лист. На комиссии по делам несовершеннолетних школьник признался в содеянном, однако привлечь его к административной или уголовной ответственности не получится из-за возраста.

Неделю назад педагог уволилась из школы по собственному желанию. Полицией по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в городе Березники Пермского края суд обязал девятиклассника выплатить 10 тыс. рублей материальной компенсации за оскорбление учителя химии. Подросток опоздал на урок, получил замечание от педагога, после чего показал женщине неприличный жест и нецензурно выругался в ее адрес.