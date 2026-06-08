Пик жары до +31 сменится тропическими ливнями: прогноз погоды в Москве

Аномальная жара будет править Москвой до конца рабочей недели, следует из прогнозов. Какую ждать погоду 8 июня, сколько будет градусов?

Какая погода пришла в Москву к 8 июня, аномальная жара

МЧС Москвы предупредило жителей и гостей столицы о наступлении аномальной жары. Столбики термометров могут подняться до +30–31 градуса, такая погода будет держаться до 10 июня.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что Москва, несмотря на жару, находится на периферии циклона.

«Ожидается переменная облачность, во второй половине дня по области возможны кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. В Москве короткие дожди не исключены в вечерние часы. При этом по-прежнему очень тепло. 8 июня температура воздуха — +27–29 градусов, по области — до +30. Атмосферное давление будет падать. Во вторник местами кратковременный дождь, гроза, ночью — +16–18, днем — +28–30 градусов», — сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

В МЧС призвали москвичей не забывать о правилах поведения жаркую погоду: следует носить легкую одежду из натуральных тканей и не выходить на улицу без головного убора и солнцезащитных очков. Необходимо пить больше воды и по возможности находиться в тени. В жару нельзя выходить на пробежку и поездки на велосипеде «ради фитнеса»: лучше ходить медленно или брать такси до пункта назначения.

Обязательно следует знать признаки теплового удара: резкая слабость, головокружение, тошнота, жар, головная боль, спутанность сознания. Почувствовав эти симптомы, надо срочно идти в тень или прохладное помещение, ослабить одежду, смочить кожу и вызвать скорую.

Сколько градусов будет в Москве в середине июня

Начало рабочей недели будет очень жарким, однако затем придут циклон и обильные ливни, которые вернут температуру к климатической норме. По словам Леуса, в первой половине недели среднесуточная температура превысит норму на 3–4 градуса. Спад жары до +22–25 ожидается к выходным.

Специалисты Foreca считают, что пик жары в Москве, когда дневная температура будет превышать +29 градусов, а ночи будут почти «тропическими» (+18) ожидается с девятого по 12 июня. При этом постепенно будет нарастать интенсивность осадков: до воскресенья выпадет всего 5,2 мм, но затем в Москве ожидается сразу 9,4 мм за сутки (12,5% от месячной нормы).

После этого на Москву обрушатся мощные ливни: дождь и грозы не прекратятся по крайней мере до середины следующей недели, за четыре дня выпадет треть месячной нормы осадков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, начинается неделя ливней и гроз?

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что 8 июня в Северной столице ожидаются ливень, гроза и даже град. При этом воздух в городе прогреется до +25–27 градусов — погода ухудшится только к вечеру.

Однако пока что циклон, который движется к Петербургу с низовий Днепра, очень далеко, указывает Леус. Температурный фон в городе на 3–4 градуса превышает климатическую норму.

«Погода над Северной столице будет формироваться под влиянием барического гребня, с запада антициклон порадует теплом и солнцем. Сегодня в регионе ожидается переменная облачность, обойдется без дождей. Температура воздуха — +23–25 градусов, в Ленобласти — до +26. Атмосферное давление будет падать, но останется около нормы. Во вторник кратковременный дождь, гроза, ночью — +13–15, днем — +24–26 градусов», — прогнозирует Леус.

По данным Foreca, погода в Петербурге резко изменится 10 июня: после мощной грозы во вторник температура упадет до +19–22 градусов, и в ближайшие дни останется на этом уровне. В выходные, 13–14 июня, начнутся мощнейшие осадки: четверть месячной нормы (17,6 мм) выпадет за выходные, и еще треть (23,7 мм) — за первую половину следующей недели.

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