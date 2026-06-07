Ливни, грозы, ночная духота и жара до +30: погода в Москве в середине июня

Ливни, грозы, ночная духота и жара до +30: погода в Москве в середине июня

В середине первого месяца лета в Москву придет небольшая волна похолодания, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 10 по 20 июня?

Какая погода будет в Москве в середине июня

По словам Михаила Леуса, температура воздуха в Москве в середине июня не будет опускаться ниже +20 градусов.

«В среду и в четверг будет от +28 до +30 градусов, в пятницу — на градус-другой ниже. При этом пока в столице не выпало ни капли осадков. В среду, четверг и пятницу во второй половине появится возможность локальных и непродолжительных дождей и гроз. Ослабление жары до +22–25 градусов ожидается к концу предстоящей недели. По предварительным прогнозам, до конца второй декады июня в столице максимальная температура не опустится ниже +20», — отметил он.

По данным метеоцентров, начало декады, с 10 по 12 июня, окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона. В российскую столицу устремится влажный воздух с юго-запада, и температурные показатели заметно превысят климатическую норму. Ночи станут душными. Столбики термометров не опустятся ниже +21 градуса. Днем солнце раскалит воздух до +26–29 градусов, а в центре мегаполиса возможны локальные +30 градусов. Атмосферное давление будет пониженным, 746–749 миллиметров ртутного столба. После полудня ежедневно станут формироваться мощные кучево-дождевые облака, проливающиеся короткими ливнями с грозами. Порывы ветра при грозах могут достигать 14–17 м/с.

В середине второй декады июня погода немного успокоится. Дожди прекратятся. Ночная температура понизится до +17–19 градусов, что принесет долгожданную прохладу в жилые помещения. Дневные максимумы составят +23–26 градусов. Ветер западный, умеренный, 4–8 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Перелом наступит в период с 18 по 20 июня, когда температура воздуха в дневные часы упадет до +23 градусов. Ветер северо-западный, порывистый, 8–13 м/с. К 20 июня атмосферное давление вырастет до 755–758 миллиметров, облака рассеются, но температура останется в пределах климатической нормы — от +19 до +23 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине июня

В Санкт-Петербурге вторая декада июня начнется с комфортных температур. Гребень антициклона обеспечит малооблачную погоду. Ночью +10–13 градусов, днем воздух прогреется до +21–24 градусов, ветер юго-западный, легкий. Возможны мощные грозы, местами с градом и порывистым ветром.

В середине декады, с 13 по 16 июня, температура в дневные часы может опуститься до +18–20 градусов. Ветер сменится на северо-западный. Временами возможны заряды моросящего дождя.

В конце второй половины июня в Северной столице вновь активизируется циклон с юга. Ночью будет от +12 до +15 градусов, днем — от +23 до +26 градусов. Духота усилится, вечерами ожидаются сильные грозы с порывами ветра до 18 м/с. Давление начнет расти, достигнув 758–762 миллиметров ртутного столба.

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