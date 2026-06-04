Июнь готовит удар в спину? Прогноз погоды в Москве, сколько будет градусов

Июнь готовит удар в спину? Прогноз погоды в Москве, сколько будет градусов

Синоптики прогнозируют жаркие выходные в Москве. Какая погода пришла к 4 июня, когда ждать резкой смены погоды, сколько будет градусов на неделе?

Какая погода пришла в Москву к 4 июня

Температурный фон в Москве ожидается выше нормы, которая для 4 июня составляет плюс 16,1 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в столице прошумят летние грозы.

«4 июня метеорологические условия в столичном регионе формирует малоактивный фронт, вытянувшийся в широтном направлении. Он сделает атмосферу над регионом неустойчивой; в послеполуденные часы в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков, проливаясь короткими ливнями, местами прогремят грозы. При этом будет тепло — дневной температурный фон останется на 2–3 градуса выше климатической нормы. Температура воздуха — плюс 23–25 градусов, по области — плюс 21–26. Атмосферное давление будет около нормы. В пятницу без существенных осадков, ночью — плюс 12–14, днем — плюс 23–25 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прогноз на июнь, когда ждать резкой перемены погоды в Москве

Синоптики уверенно прогнозируют Москве жаркие выходные 6 и 7 июня.

«В субботу и воскресенье потеплеет до плюс 21–26 градусов, без существенных осадков, в ночные часы температура воздуха будет составлять плюс 10–15 градусов, небольшой дождь возможен в пятницу и субботу, ночью пройдет местами по области», — прогнозирует синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По данным Foreca, с пятницы в Москве установится жаркая безоблачная погода. К понедельнику, 8 июня, при почти полном безветрии температура днем может достигнуть плюс 27 градусов. Такая погода задержится на всю следующую неделю — будет плюс 25–26 градусов днем, плюс 16–17 ночью, практически полный штиль и минимальное количество осадков.

Характер погоды изменится только к середине месяца. Долговременный прогноз ИА «Метеоновости» предполагает, что 13 июня температура резко начнет снижаться и упадет сразу на 7 градусов, до плюс 18. Ночью ожидается плюс 12–13 градусов, возможны дожди.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда будет мощный ливень

Леус указывает, что Санкт-Петербург в четверг находится на пути теплого фронта.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, по области местами с грозой, температура сохранит тенденцию к росту. Температура воздуха — плюс 23–25 градусов, в Ленобласти — до плюс 26. Атмосферное давление будет около нормы. В пятницу без осадков, ночью — плюс 13–15, днем — плюс 26–28 градусов», — прогнозирует Леус.

По данным Foreca, похолодание придет в Петербург раньше, чем в Москву, температура начнет снижаться уже в воскресенье, когда придут дожди. За день выпадет 8,0 мм осадков (12% месячной нормы).

Ливни продолжатся на следующей неделе и достигнут пика к пятнице, 12 июня, когда ожидается 21,2 мм осадков. Всего за неделю выпадет более 50% месячной нормы осадков, предупреждают синоптики.

Читайте также:

Лето продолжает прогрев, когда ждать +30? Прогноз погоды в Москве

Магнитные бури сегодня, 4 июня: что завтра, тромбозы, проблемы с сердцем

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом